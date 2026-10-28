En Culiacán, Sinaloa, se dio a conocer que la antigua casa de campaña del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fue baleada por sujetos armados la noche del lunes 26 de octubre de 2026.

El ataque ocurrió en la fachada de la residencia en la calle Francisco Márquez, colonia Chapultepec, dejando como resultado daños a varios vehículos que se encontraban dentro de la propiedad.

Rubén Rocha Moya suma otro ataque a inmuebles vinculados a su trayectoria política (Especial)

Rubén Rocha Moya suma otro ataque a inmuebles vinculados a su trayectoria política

De acuerdo con los primeros reportes, el pasado lunes se escucharon durante varios minutos continuas detonaciones de armas automáticas contra la antigua casa de campaña de Rubén Rocha.

Según medios locales, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar minutos después de las detonaciones para verificar si había personas lesionadas en la propiedad.

Sin embargo, no se ha informado oficialmente sobre víctimas ni sobre personas detenidas por este ataque, ni se ha emitido un informe oficial sobre la situación.

Rubén Rocha Moya suma otro ataque a inmuebles vinculados a su trayectoria política (Especial)

El hecho se suma al ocurrido el 9 de mayo, cuando la antigua casa de Rubén Rocha, ubicada en la colonia Las Quintas, fue objeto de un ataque a balazos que dañó puertas y la fachada, aunque sin dejar heridos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe alguna relación entre ambos incidentes. Tampoco se ha dado a conocer el motivo del ataque o la identidad de los responsables.