Tras una supervisión exhaustiva y técnica, autoridades de Tabasco señalaron que no hay presencia de hidrocarburos en las playas de Paraíso, descartando afectaciones a la pesca, el turismo y las actividades productivas del municipio.

Autoridades confirman lagunas limpias en Paraíso

Durante la revisión a la Laguna Mecoacán y a la zona costera de Tabasco, acudieron elementos de la Semarnat, Propepa, Conagua, Pemex, Protección Civil y Medio Ambiente, quienes dieron a conocer que, gracias a las acciones de contención en el Río Seco, el derrame de hidrocarburos ha sido controlado.

Gobiernos federal y estatal confirmaron condiciones normales en el sistema lagunar de Paraíso (cortesía)

Gary Leonardo Arjona Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Energético Sostenible de Tabasco, aseguró que las acciones se realizaron bajo protocolos técnicos. Asimismo, informó que los pescadores y productores han podido realizar sus actividades sin afectaciones.

De igual manera, explicó que los corredores gastronómicos de El Bellote y Puerto Ceiba operan con normalidad.

Gobiernos federal y estatal confirmaron condiciones normales en el sistema lagunar de Paraíso (cortesía)

Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuacultura de Tabasco, Guillermo Priego León, afirmó que la Laguna Mecoacán se encuentra en condiciones adecuadas para la actividad ostrícola, pues no se encontraron indicios de contaminación.

Asimismo, beneficiarios del programa “Pescando Vida” aseguraron que sus ciclos de cultivo y extracción continúan con normalidad y sin afectaciones.

Gobiernos federal y estatal confirmaron condiciones normales en el sistema lagunar de Paraíso (cortesía)

Finalmente, el presidente de la Asociación de Pescadores de Paraíso, Raúl González, agradeció la atención oportuna del gobierno federal y estatal, asegurando que el municipio de Paraíso, Tabasco, está libre de hidrocarburos, por lo que invitó a la población a asistir en vacaciones de Semana Santa.