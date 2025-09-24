Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, dio a conocer que como parte de un operativo en la colonia El Florido, elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, junto a la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de PEMEX, se aseguraron 58 mil litros de hidrocarburo, cuatro vehículos, un inmueble, dos autotanques y se inhabilitó una toma clandestina.

Marina del Pilar Ávila busca reducir los delitos

Marina del Pilar detalló que no se permitirá que la seguridad del Estado se altere de ninguna manera, afirmando que no se bajará la guardia y se continuará con el trabajo coordinado para combatir la delincuencia en la entidad.

Asimismo, se dio a conocer que todo lo que fue asegurado fue puesto a disposición de las autoridades para comenzar con las investigaciones correspondientes. Además, el cateo se realizó bajo el estricto apego legal para respetar los derechos humanos.

Con estas acciones, el gobierno de México y de Marina del Pilar Ávila reiteran su compromiso para mantener la paz y la seguridad en la entidad.