Alejandro Moreno exige justicia por asesinato de Adán Rodríguez y acusa extorsión

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió justicia por el asesinato del regidor de Indaparapeo, en el estado de Michoacán, Adán Rodríguez.

El líder priista acusó que se trataría de un caso de extorsión como la causa central detrás del ataque armado cometido contra el regidor y su familia.

Asesinan a regidor del PRI y a su esposa durante ataque armado en Indaparapeo (Especial)

Alejandro Moreno reprocha medidas de seguridad en Michoacán tras asesinato de Adán Rodríguez

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alejandro Moreno se pronunció por el asesinato del regidor Adán Rodríguez y su esposa, Martha Reyes Salinas.

Según precisó, Rodríguez venía sufriendo constantes amenazas e intimidaciones por parte de células del crimen organizado.

Los delincuentes pretendían someter al funcionario exigiendo el pago sistemático de cobro de piso e imponiendo la entrega de un familiar a la estructura criminal.

Sin embargo, Rodríguez se opuso deliberadamente a ceder ante el chantaje de criminales, lo que finalmente desencadenó el fatal ataque armado contra él y su familia.

Moreno reprochó la estrategia de seguridad implementada por por el gobierno federal en Michoacán, calificándola como ineficaz frente al control territorial que ejercen los grupos criminales.

En su pronunciamiento, el líder priista señaló que las instituciones gubernamentales han incumplido con la obligación constitucional de brindar protección a la población, permitiendo que la impunidad prevalezca en múltiples comunidades.

Por ello, exigió a las autoridades ministeriales emprender una investigación rigurosa que permita la pronta identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales del crimen.