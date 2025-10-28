En rueda de prensa, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que el evento del 433 Aniversario de San Luis Capital contará con la participación de Aida Cuevas y la Sinfónica de la Marina, junto con su Coro y Mariachi, quienes interpretarán desde música clásica hasta popular.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí ofrecerá este espectáculo gratuito el 8 de noviembre en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, a partir de las 19:00 horas, como parte de las celebraciones por la fundación de la ciudad.

San Luis Potosí celebra su 433 aniversario con talento y orgullo

Acompañado del director de Cultura, Martín Juárez Córdova, el alcalde Enrique Galindo destacó que este concierto celebrará los 433 años de la ciudad y subrayó que Aida Cuevas es una de las intérpretes más destacadas de la música mexicana.

La reconocida cantante sumará su talento a una noche que busca enaltecer la identidad y el orgullo potosino a través de la música. La entrada será completamente gratuita, aunque se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso y garantizar un lugar en esta celebración histórica.

En cuanto al impulso turístico, Enrique Galindo informó que se realiza una campaña de promoción regional para atraer visitantes de Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro.

La estrategia busca posicionar a San Luis Potosí como un destino cultural y artístico, al tiempo que se fortalece la derrama económica en la Capital con la visita de turistas que podrán disfrutar de un evento de primer nivel, gratuito y con gran valor simbólico para las y los potosinos.

