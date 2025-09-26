Tras convertirse en un referente a nivel nacional, se dio a conocer que en noviembre, Aguascalientes será sede de la 4.ª Reunión de los C5 Estatales de la Región Occidente, gracias a su liderazgo e innovación tecnológica en seguridad pública.

Aguascalientes se convierte en un ejemplo de seguridad regional

Michelle Olmos Álvarez, directora del C5i de Aguascalientes, aseguró que este tipo de trabajos permiten que se fortalezca la colaboración entre las entidades participantes.

Michelle Olmos presentó los avances de seguridad en Aguascalientes (Cortesía)

Asimismo, Olmos Álvarez presentó las innovaciones tecnológicas implementadas en la entidad, como:

Aplicación de Emergencia Carretera

App 911

App 089, la cual sirve para identificar llamadas engañosas o de fraude

La directora del C5i subrayó que estos encuentros permiten dar respuestas más rápidas y efectivas tanto a nivel nacional como regional.

Además, compartió los códigos de programación de las aplicaciones con sus homólogos, y los estados participantes acordaron integrar en una sola base de datos regional los números telefónicos identificados como extorsión, con el fin de generar una big data que reforzará las plataformas digitales de seguridad.

Con esta reunión, Aguascalientes fortalece su liderazgo en el desarrollo de estrategias de seguridad inteligentes que apuestan por la tecnología, la coordinación regional y la confianza ciudadana. Asimismo, con soluciones digitales buscan prevenir delitos como la extorsión telefónica, confirmando su papel como ejemplo en modernización de los C5 en México.