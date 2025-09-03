La ciudad de Aguascalientes se prepara para la octava edición de la Corrida de la Insurgencia, que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre en la Plaza de Toros de San Marcos, la más icónica de todo el país.

A las 6:30 de la tarde tendrá lugar un acontecimiento taurino único que incluye una puesta en escena deslumbrante que incluye la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en un evento de beneficencia a favor del DIF estatal.

Más de 50 personajes entrarán en escena en la plaza con vestimenta de la época del inicio del movimiento independiente del México de 1810, y tres toreros, portando con gallardía, el traje militar del Generalísimo Ignacio Allende y Unzaga, conocido también como el “primer soldado de la patria”.

De acuerdo con el comité organizador. Esta es la única corrida temática del continente americano y por ello cobra especial importancia, además de tener un alto contenido artístico y un riguroso apego histórico.

Corrida de la Insurgencia genera gran expectativa en Aguascalientes

En menos de una década de existencia, la Corrida de la Insurgencia se ha convertido en el acontecimiento taurino favorito de Aguascalientes y uno de los más esperados a nivel nacional.

Los pasables y la ambientación histórica enamorarán a los asistentes a la velada, quienes además disfrutarán de un cartel muy especial.

En un comunicado, el gobierno del estado señaló que el evento da identidad, preserva la cultura y enaltecer valores históricos y artísticos de Aguascalientes, además de apoyar una gran causa.

Serán los triunfadores de la feria San Marcos 2025, los protagonistas de esta corrida. El maestro español Antonio Ferrera y los dos baluartes de la nueva generación mexicana de toreros, Diego Sánchez y Héctor Gutiérrez que lidiarán un encierro de la ganadería hidrocálida de Santa Inés, propiedad de Don Isaac García.