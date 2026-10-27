Aguascalientes llevó sus tradiciones y expresiones culturales a Estados Unidos con su participación en el desfile Arts in the Dark, en Chicago, y una exhibición en Times Square, Nueva York, donde figuras monumentales y representaciones artísticas muestran la riqueza cultural del estado ante públicos internacionales.

En Chicago, la entidad participó en la 12.ª edición del desfile Arts in the Dark con tres figuras monumentales inspiradas en sus tradiciones, además de la presentación del Ballet Clásico Aguascalientes, cuyos integrantes llenaron de color y movimiento el recorrido con bailes alusivos al folclor mexicano.

La Catrina de Aguascalientes destaca en el desfile Arts in the Dark de Chicago

Una de las figuras que llamó la atención fue una catrina monumental vestida de blanco, con detalles inspirados en el tradicional deshilado y la riqueza vinícola de Aguascalientes. La pieza destacó el talento artesanal y la historia cultural de la entidad en este encuentro internacional.

La tradición taurina también estuvo representada con un catrín monumental caracterizado como torero y una catrina con un elegante vestido rojo, figuras que rinden homenaje a una de las expresiones culturales más representativas del estado.

La participación tuvo un significado especial para quienes viven lejos de México, pues permitió a integrantes de la comunidad migrante reencontrarse con sus tradiciones, recordar sus orígenes y sentirse más cerca de casa a través de las expresiones artísticas mexicanas.

Aguascalientes homenajea a José Guadalupe Posada en Times Square

La presencia cultural de Aguascalientes también llegó a Times Square, Nueva York, donde cuatro figuras representativas permanecerán en exhibición hasta el 2 de noviembre. La muestra rinde homenaje al grabador y caricaturista aguascalentense José Guadalupe Posada, reconocido por su aportación a la cultura mexicana y por la creación de imágenes vinculadas con la identidad nacional.

La exhibición incluye un busto del artista, la figura de El Torero y su toro, así como una catrina representativa de Aguascalientes. Estas piezas destacan el legado de Posada y la relevancia de La Catrina como uno de los símbolos más reconocidos de México ante el mundo.

Con su participación en Chicago y Nueva York, Aguascalientes comparte sus tradiciones más allá de las fronteras, fortalece los vínculos con su comunidad migrante y acerca la riqueza de su identidad cultural a nuevas audiencias.