El Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía, institución vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México, entregó los premios “Reina Roja de Palenque” y diversos reconocimientos al Mérito de la Mujer Mexicana, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna de la Academia, donde se reconoció la trayectoria de mujeres que han contribuido al desarrollo académico, cultural y social del país.

Academia Nacional de Historia y Geografía entrega premios “Reina Roja de Palenque”

En esta edición, el galardón “Reina Roja de Palenque” fue otorgado a la periodista cultural Adriana Malvido y a la Fundación Elena Poniatowska Amor, en reconocimiento a su trabajo y aportaciones en el ámbito cultural y social de México.

Mujeres destacadas recibieron reconocimientos por su trayectoria académica y cultural (cortesía)

Durante el evento también se realizó un reconocimiento especial a Beatriz Saavedra Gastélum, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer. Asimismo, se otorgaron reconocimientos al Mérito de la Mujer Mexicana a diversas figuras que han destacado en distintos ámbitos del conocimiento y la vida pública. Entre las mujeres reconocidas se encuentran:

Cecilia Morales Garduño

Celia Marín Sasaki, magistrada

Alejandra Gómez Colorado, antropóloga

Violeta Giorgina Abreu González, directora del Servicio Postal Mexicano

Frida Medina Rodríguez, doctora

La artista visual Marta Ortiz Sotres, quien a lo largo de su carrera realizó más de 500 exposiciones en México y en el extranjero

De igual manera, se otorgó un reconocimiento póstumo a la filóloga Margit Frenk y a Ruth Gall por su legado académico y cultural.

Por su parte, el vicepresidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, Alejandro Dosal Luce, ofreció el mensaje conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, en el que destacó el papel fundamental que han tenido las mujeres en el avance de la ciencia, la investigación y la cultura.

Mujeres destacadas recibieron reconocimientos por su trayectoria académica y cultural (cortesía)

Asimismo, señaló que a lo largo de la historia muchas de las aportaciones realizadas por mujeres han sido invisibilizadas, por lo que subrayó la importancia de reconocer su legado y contribución al desarrollo del país.

Por su parte, Beatriz Saavedra Gastélum destacó que otorgar este tipo de reconocimientos representa un acto de justicia histórica, al tiempo que permite visibilizar el trabajo de mujeres que han impactado de manera significativa en distintos ámbitos de la sociedad mexicana.

La ceremonia concluyó con un homenaje a figuras relevantes del ámbito cultural y científico. Finalmente, la comunidad académica dedicó un minuto de aplausos a la memoria de la investigadora y divulgadora científica Julieta Fierro y se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la artista visual Marta Ortiz Sotres.