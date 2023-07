Consciente del odio que generaron sus desatinados comentarios en contra de la comunidad LGBT+, Yuri se dice tranquila, expresa su apoyo a Wendy Guevara y con la cabeza en alto confronta a quiénes quieren tumbarle la carrera.

Y es que algunos artistas como Susana Zabaleta, de 58 años de edad, han atacado a Yuri, de 59 años de edad, por su homofobia.

Por lo que Yuri reprocha que algunas personas se unan a los ataques, la tachen de homofóbica, así como se lo tomen personal aún cuando seguramente desconocen lo que ha dicho.

“Yo creo que ya es algo personal, yo los amo, no tengo nada en contra de ellos, hay artistas que me han tirado popo, hay artistas que hablan y se montan en el carrito y ni siquiera saben si yo lo dije o no lo dije”, declaró la cantante a Televisa Espectáculos.

Wendy Guevara es la favorita Yuri en La Casa de los Famosos México

Por otra parte, Yuri reveló que ella también está metida en La Casa de los Famosos México, el polémico reality que se transmite 24/7 en VIX, y cuyas galas se transmiten en televisión abierta.

“La Wendy, para que digan y zas, órale… no. La Wendy está bien perris, la Wendy se los trae a todos”, dijo cuando le preguntaron qué habitante es su favorito.

Así como aseguró que La Perdida es la popular, quien tiene más seguidores por lo que Poncho de Nigris y Sergio Mayer la están utilizando, esto porque todos son parte del team Infierno, el equipo que más gusta a la audiencia.

Wendy Guevara, influencer. (@LaCasaFamososMx / Tomada de video)

Cabe señalar que los integrantes del team Infierno son:

Wendy Guevara, de 29 años de edad

Poncho de Nigris, de 47 años de edad

Sergio Mayer, de 57 años de edad

Emilio Osorio, de 20 años de edad

Nicola Porcella, de 35 de edad

Apio Quijano, de 46 años de edad

Yuri revela si volverá a las telenovelas

Finalmente, Yuri, quien se encuentra celebrado 46 años de carrera artística, confesó que le gustaría regresar a las telenovelas, pero no lo hará.

El motivo se lo adjudica a las escenas de amor, a los besos, ya que hizo un pacto con su marido, no puede besar a otra persona que no sea él.

“Me encantaría hacer novela, sí, lo que pasa es que hay un pacto que yo hice con mi marido, si vas a hacer novela ¿qué onda con los besos?, y eso de que todos los besos son actuación, no, perdónenme, yo me besuqueé con Chayanne y me besuqueé con todos y yo sentía que la virgen me hablaba y ojo de huevo cocido” Yuri