Y entre las sorpresas que la ex participante de La Casa de los Famosos México dio, fue el estreno de una nueva canción junto con su hermana, Beba Montes de 30 años de edad.

Gala Montes se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional dando su primer concierto con lleno total, y entre las sorpresas que preparó para su público, fue el estreno de una nueva canción.

‘Más bonita que el mar’ es el título de la nueva canción de Gala Montes que presentó en el Lunario del Auditorio Nacional.

Pero no conforme con estrenar una nueva canción, Gala Montes lo hizo en compañía de su hermana, Beba Montes.

Pues durante el concierto de Gala Montes en el Lunario del Auditorio Nacional, Beba Montes fue la bailarina oficial de las nueva canción de la actriz.

Sin embargo, pese a estrenar esta nueva canción junto a su hermana Beba Montes ‘Más Bella que el mar’ en donde participó como una de las bailarinas de Gala Montes, la actriz tuvo que abandonar el recinto.

No obstante, Gala Montes tuvo que abandonar el recinto pese a que tenía planeado saludar con sus fans pero ¿qué le pasó?

De acuerdo a lo que se difundió en redes sociales, Gala Montes reveló que se sentía mal y tenía que retirarse antes de tiempo del Lunario del Auditorio Nacional.

“Se me bajó la presión, me siento bien mal. Me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho”

Gala Montes