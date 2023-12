Justo para Navidad nos llega What If...? Temporada 2, la serie animada de Marvel que nos presenta versiones alternativas del MCU.

De nueva cuenta What If...? Temporada 2 es una serie antológica, es decir con episodios autoconclusivos, que tienen cierta unión conforme se acerca el final.

Si bien apenas se estrenó la primera entrega en Disney+, nosotros ya pudimos ver todos los capítulo; por ello hablaremos en general del show, sin hacer spoilers.

Pero te podemos adelantar que fuera de un par de inconvenientes, se trata de una de las mejores animaciones que ha generado Marvel desde que es parte de Disney.

What If...? Temporada 2 (Disney)

¿Cómo es What If...? Temporada 2?

What If...? Temporada 2 se compone de 10 episodios de media hora que revisa distintas versiones del MCU.

En What If...? Temporada 2 podemos ver desde Vengadores previos al equipo que conocemos, hasta un nuevo portador de las Gemas del Infinito, entre muchas otras cosas.

En general los episodios son buenos y hacen interesante todas estas alternativas; claro, hay unos más atractivos que otros (aquellos que explotan el humor son insufribles).

What If...? Temporada 2 (Disney)

Además de que varios están rodeados de una estela navideña, debido a que el estreno fue en esta temporada; si ya estás harto del espíritu de fin de año, es posible que odies varios pasajes de la serie.

Algo a mencionar es que de nueva cuenta el show recupera a varios de los actores y actrices que hicieran a los personajes en sus versiones live action; lo cual hace bastante disfrutable varios pasajes.

Aunque a decir verdad, se nota que algunos aún se sienten algo ajenos a la actuación de voz, entregando interpretaciones un tanto acartonadas; esto hablando del audio en inglés, no tuvimos acceso al audio en español.

¿Cómo es la animación de What If...? Temporada 2?

Algo importante en toda serie de este tipo es la animación y debemos decir que en What If...? Temporada 2 se mantiene el estilo de la entrega original, lo cual no es muy bueno.

Esto debido a que esta estética “cell shading” o “2.5D” no acaba en embonar en el estilo de What If...? Temporada 2; en momento se siente muy oscura y rígida.

Los movimientos no son nada fluídos y las expresiones incluso llegan a ser incómodas en momentos.

Curiosamente es en los capítulos más “alegres” donde desentona más las estética, pues en otros que son más narrativos (como uno que recuerda a Blade Runner) encaja mucho mejor.

What If...? Temporada 2 (Disney)

¿Vale la pena What If...? Temporada 2?

What If...? Temporada 2 es una buena serie animada; no es nada del otro mundo comparada con caricaturas clásicas de la misma Marvel u otras empresa, pero se deja ver.

Esto es un alivio tomando en cuenta cómo han salido la mayoría de producciones recientes del MCU; salvo uno que otro episodio innecesario, en general What If...? Temporada 2 te divertirá.

Además mucha gente agradecerá que no tienes que ser un experto en el Universo Marvel para poder ver el show, esto gracias a que no se conecta con casi nada al mostrar versiones alternativas.

Sin lugar a duda es una buena recomendación para ver en los tiempos muertos que suele haber a finales e inicios de año.