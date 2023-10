La carrera de Wendy Guevara se encuentra en su mejor momento, según muestra su reality show Perdida, pero famosa que se puede ver en VIX.

Haber ingresado a La Casa de los Famosos México fue lo mejor que pudo hacer Wendy Guevara, de 30 años de edad; sin embargo, no todo es felicidad.

El éxito del que actualmente disfruta la influencer originaria de León tiene fecha de caducidad y podría acabarse más pronto de lo que todos se imaginaron.

Wendy Guevara se quedaría sin segunda temporada de Perdida, pero famosa

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Wendy Guevara estaría experimentando el primer fracaso de su carrera tras salir de La Casa de los Famosos México.

Ejecutivos de la televisora habrían decidido cancelar el reality show de Wendy Guevara, perdida pero famosa, por lo que no habrá una segunda temporada.

Wendy Guevara (Wendy Guevara Instagram @soywendyguevaraoficial)

Cabe señalar que la primera temporada consta de 12 capítulos, los cuales muestran cómo cambió la vida de La Perdida tras salir del polémico reality show de Televisa-Univisión.

¿Por qué razón no habrá segunda temporada de Perdida, pero famosa, el reality show de Wendy Guevara?

Productores creían que la gente se interesaría en el día a día de Wendy Guevara, por lo que antes de que esta resultara ganadora crearon el formato de Perdida, pero famosa.

No imaginaron que la audiencia no se interesaría; hasta el momento Wendy Guevara: Perdida, pero famosa, no ha causado impacto y mucho menos interés.

Personas se quejan de que el show no muestra nada nuevo, así como de que hay muchos en vivos que resultan forzados y hasta parecen ser actuados.

Wendy Guevara estrena su reality show (@vix / Instagram)

Curiosamente, hace unos días la integrante del Team Infierno, a través de una transmisión en vivo, se quejó amargamente con su audiencia de su reality show .

Y es que a la youtuber no le gustó que el show dejara mal a su amigo Marlon Colmenarez, de 25 años de edad, sobre todo en los últimos capítulos.

Declaración que probaría que lo proyectado en el show está actuado a petición de los productores.