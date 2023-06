Wendy Guevara, de 29 años de edad, está preocupada porque el próximo domingo 11 de junio se llevará a cabo la primera eliminación de La casa de los famosos México.

Aunque Wendy Guevara no está nominada, una persona de su interés sí lo está y por ello ha pedido a sus seguidores que salven al hombre que la ha conquistado dentro de La casa de los famosos México.

Se trata de Nicolas Porcella, de 35 años de edad, crush de La Perdida, con quien muere por tener un acercamiento más íntimo con él.

Nicola Porcella (Nicola Porcella Instagram @nicolaporcella12)

Wendy Guevara pide votar por Nicola Porcella para “comérselo” en La casa de los famosos México

Aprovechando que está siendo observada por muchas personas gracias a las cámaras instaladas en La casa de los famosos México, Wendy Guevara pide apoyo para Nicola Porcella.

“A la gente que me sigue si gustan apoyar a mi amigo para que no salga y yo me lo pueda comer aquí en La casa de los famosos”, dijo y enseguida provocó la risa de su compañero.

Wendy Guevara y Nicola Porcella ¿nueva pareja en La casa de los famosos México?

Y no se trata de Jorge Losa con Ferka, de 33 y 36 años de edad, sino de Wendy Guevara y Nicola Porcella quienes se han vuelto buenos amigos y “por estrategia” o no se han estado coqueteando.

Lo que está siendo aplaudido por los seguidores de La Perdida, sobre todo porque recientemente el exparticipante de Guerreros dijo ser heterosexual pero no estar cerrado a lo que pueda pasar en un futuro...

¿Quiénes son los primeros nominados de La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris, de 47 años de edad, fue el primer nominado de La casa de los famosos México; sin embargo, Apio Quijano, de 46 años de edad, al ser el líder de la semana lo salvó.

Por lo que actualmente hay cuatro nominados, cuatro integrantes que corren el riesgo de salir del reality show, ellos son: