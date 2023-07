Wendy Guevara no soporta el grano en su nariz y ya hasta nombre le puso, se llama “Ramiro”.

La reina de La Casa de los Famosos México está pasando por un momento difícil, pues su belleza se ve comprometida por culpa de un grano.

El estrés por su primera nominación tiene a Wendy Guevara con los ‘nervios de punta’, pero no por lo que todos creemos.

Pues Wendy Guevara se quejó de que si es eliminada de La Casa de los Famosos México, se va ver mal por culpa de un grano.

Por primera vez, Wendy Guevara –de 29 años de edad- es una de las nominadas de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara está en riesgo de salir de La Casa de los Famosos México, pero a ella le preocupa más su grano en la nariz.

“Imagínense si salgo eliminada este domingo, afuera con Gali ¿qué va pasar? ¿Por qué me tenía que salir el chi… grano esta semana? La semana que estoy nominada”

La mayor preocupación de Wendy Guevara, es lucir mal en la gala de eliminación y que le hagan un acercamiento a su grano.

“O que si me quedo en La Casa de los Famosos, si es que regreso de la rueda de la decisión, que me hagan un acercamiento y ahí un pinche granote, ay no, como una bruja”

Wendy Guevara