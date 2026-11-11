ViX anunció este martes 10 de noviembre el inicio de la producción de “Cantinflas”, una nueva serie original sobre Mario Moreno, protagonizada por el actor Elías Toscano.

José Manuel Cravioto, director conocido por “El Chapo”, “Monarca” y “Diablero”, será el encargado de dirigir la ficción basada en la vida del célebre comediante mexicano y figura clave del cine nacional.

Elías Toscano protagonizará la serie de Cantinflas en ViX

Elías Toscano interpretará a Mario Moreno “Cantinflas” en la serie biográfica que prepara ViX.

Además de Elías Toscano, el elenco que ya se ha confirmado para la producción es este:

Carolina Miranda, de 36 años, como Valentina Ivanova (esposa de Cantinflas)

Luis Alberti, de 45 años como Carlos Enrique Moreno (hermano de Cantinflas)

ViX anuncia serie sobre Cantinflas protagonizada por Elías Toscano (ViX)

“Cantinflas” de ViX narrará en diferentes capítulos la vida de Mario Moreno, desde sus inicios en los teatros ambulantes pasando por su ascenso al estrellato y hasta sus últimos años.

La serie de televisión sobre busca dar una mirada a las experiencias y circunstancias que influyeron en la vida del comediante a lo largo de su carrera.

Promete ser un retrato cercano al artista más allá de su personaje público. La vida de Cantinflas es una de las más interesantes dentro de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Su fama llegaría con “Ahí está el detalle” de 1940, dirigida por Juan Bustillo Oro. El éxito se consolidaría con:

El gendarme desconocido (1941)

El bolero de Raquel (1957)

El padrecito (1964)

Su Excelencia (1967)

El barrendero (1982)

Incluso su talento lo llevaría a Hollywood con La Vuelta al Mundo en 80 días (1956), cinta que le valdría ganar el Globo de Oro en 1957 como Mejor actor de comedia o musical.

Mario Moreno Cantinflas, actor. (Especial)

Fecha de estreno en ViX de la serie sobre Cantinflas

ViX no ha revelado todavía la fecha de estreno en su plataforma de la serie sobre Cantinflas.

El rodaje de la producción arrancó en noviembre en las Islas Canarias, España.

La serie está a cargo de El Mall, con Jorge Bermúdez como productor ejecutivo y también con los servicios de producción de la compañía Onza.