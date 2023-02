Pese a que el pasado domingo 5 de febrero se llevaron a cabo los Premios Grammy 2023, la serie de HBO Max, The Last of Us obtuvo su mejor récord en audiencia desde su estreno.

De acuerdo a las cifras publicadas por la revista Variety , el episodio 4 de The Last of Us registró su mejor audiencia desde que se estrenó.

Y es que de acuerdo a las cifras, The Last of Us registró 7.5 millones de espectadores en línea en HBO Max en Estados Unidos, esto pese a que se transmitieron por la misma plataforma los Premios Grammy 2023.

Es decir que el episodio 4 de The Last of Us aumentó un 17% en comparación a los 6.4 millones de espectadores que obtuvo en su capítulo 3.

Un incremento del 12% respecto a los 5.7 millones del segundo y un 22% de los 4.7 millones que The Last of Us tuvo en su debut.

The Last of Us es la única serie de HBO Max que continúa aumentando su audiencia

The Last of Us ha superado una vez más su propio récord al obtener la mayor audiencia en su capítulo 4 desde que debutó en HBO Max.

Y es que de acuerdo con Forbes, el crecimiento de The Last of Us es algo que nunca se había visto en una serie de HBO Max.

En el caso de Game of Thrones , el episodio 2 de la primera temporada, bajo con respecto al primero; en el tercero se estabilizó.

Euphoria ha tenido bajadas y subidas en HBO Max pero, The Last of Us ha continuado creciendo desde su inicio.

Por lo que de continuar así, se espera que el capítulo 5 de The Last of Us, aumente la audiencia con respecto al episodio 4.

The Last of Us estrena todos sus capítulos en HBO Max

The Last of Us adelantará su capítulo 5 por el Super Bowl

Sin embargo, para la próxima semana se ha revelado que se adelantará el episodio 5 de The Last of Us para no competir con el Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero.

Por lo que el capítulo 5 de The Last of Us se estrenará desde el viernes 10 de febrero en HBO Max, pero su emisión en cable por HBO continuara sin alteraciones.