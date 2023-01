Recientemente se entrevistó a Neil Druckmann, showrunner y creador del juego de Naughty Dogs, reveló si es que está en sus planes hacer más de dos temporadas para The Last of Us.

Con la reciente viralización de la serie de The Last of Us, adaptación del juego homónimo, Buzzfeed pregunta a Neil Druckmann si es que habrá una tercera parte para el videojuego y serie.

Sin embargo Druckmann habló sobre el futuro de la franquicia, en donde reveló que han sido abiertos en cuanto al próximo juego de The Last of Us.

“Más allá de eso, sé que hay mucha gente que se pregunta sobre The Last of Us Part II y si eso será una cosa o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony. Lo que significa que solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe toda esta presión y tenemos para hacer una secuela” Neil Druckmann

Lo que reveló el showrunner de The Last of Us es que en el caso del videojuego, es que dependerá de ellos c ontinuarlo o no.

Pues si llega a haber una historia convincente con un mensaje convincente como en The Last of Us I y II, lo harán.

Pero, ¿eso quiere decir que no harán más temporadas de The Last of Us más allá de los videojuegos?

Neil Druckmann, creador del juego y la serie de The Last of Us habla sobre las próximas temporadas de la serie

El furor que ha provocado la serie adaptación de The Last of Us, basado en el videojuego homónimo, ha sido tal que ya incluso se pregunta sobre una segunda temporada,

Lo cual Neil Druckmann, creador de la serie y el videojuego de The Last of Us, ha respondido puntualmente.

Pues aseguró que han tenido conversaciones sobre a dónde irán si renovaran The Last of Us para una segunda temporada, aunque no hay nada oficial todavía.

“La respuesta ha sido increíble: críticas, fanáticos saliendo del primer episodio así que solo rezamos para que la gente siga mirando. Si sigue teniendo esa respuesta y habrá más historias que contar” Neil Druckmann

Pero tal y como reveló con la tercera parte del videojuego de The Last of Us, el showrunner reveló que no se expandirán más allá de los videojuegos.

Es decir que la serie de The Last of Us que se transmite cada domingo por HBO Max , solo llegará hasta donde hayan llegado los videojuegos.

“Solo queremos adaptarnos a los juegos, por lo que no queremos salirnos de ellos” Neil Druckmann