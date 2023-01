El estreno de la serie The Last of Us no le alcanzó, pues no logró superar a House of the Dragon en HBO.

Sin duda la serie The Last of Us de HBO fue uno de los estrenos más esperados de este 2023.

Pues la altas expectativas y los fans del videojuego con el mismo nombre The Last of Us estaban más que listos para ver su llegada a la pantalla chica de manos de HBO.

Luego de que el estreno mundial de The Last of Us se diera el domingo pasado, pero el cual no pudo lograr rebasar a los televidentes de su compañera en HBO la serie House of the Dragon.

Sin embargo los números para la serie The Last of Us no fueron nada malos, pues logró colocarse en el segundo mayor debut de HBO.

The last of Us ya tiene calificación en Rotten Tomatoes (HBO Max )

The Last Of Us se convierte en el segundo mayor debut de HBO después de House Of The Dragon

Pese a no superar a House Of The Dragon, el estreno de The Last Of Us se convirtió en el segundo mayor debut de HBO.

Según información de Deadline, la adaptación de The Last of Us llegó a tener 4,7 millones de espectadores.

Mismo que se dividen entre el público que vio el estreno de The Last of Us en el canal de televisión y en su plataforma de streaming HBO Max.

Colocando a The Last of Us a convertirse en una de las mejores series, pues desde que se dio el anunció de la adaptación del videojuego de PlayStation a un live action, las expectativas fueron mas que altas, pues los gamers auguraron que serie una buena adaptación tal y como las que ha dado HBO.

Asimismo, su propia casa productora la Warner Bros. Discovery tiene grandes esperanzas tanto con The Last of Us y la propia House Of The Dragon ante la crisis que ha ido arrastrando.

En este sentido la serie The Last of Us también aumenta sus expectativas, luego de que hace unos días se revelara que su primera temporada costará más que las primeras cinco de la exitosa Game of Thrones.

Por otra parte, uno de los factores más que ayudan a que The Last of Us se posiciones entre las más vistas es que cuenta con un 98 por ciento de aceptación en Rotten Tomatoes y 84 por ciento en Metacritic.

Así como la continuidad de sus capítulos, pues The Last of Us estará estrenando cada domingo un capítulo a esto serán 9 los episodios por lo que la serie se mantendrá en vigencia hasta mediados de marzo.