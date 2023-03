La serie del momento, The Last of Us ha causado polémica por su capítulo 7 por un beso lésbico, provocando su censura en varios países del Medio Oriente.

En el capítulo 7 de The Last of Us, se muestra un beso entre Ellie (Bella Ramsey de 19 años) y su mejor amiga Riley (Storm Reid de 19 años).

Sin embargo y pese que a que esto ocurre en el DLC de The Last of Us: Left Behind del 2014, al ser adaptado en la serie de HBO Max, fue censurado en varios países.

Según los reportes, el beso lésbico de The Last of Us del capítulo 7, fue censurado por el OSN+, el servicio de streaming que lleva a HBO en Medio Oriente y África del Norte.

El beso entre Ellie y Riley de The Last of Us, fue censurado en los siguientes países:

Emiratos Árabes Unidos

Egipto

Qatar

Argelia

Baréin

Chad

Yibuti

Irak

Jordania

Líbano

Libia

Mauritania

Marruecos

Omán

Palestina

Somalia

Sudán

Túnez

Yemen

Censuran beso lésbico entre Ellie y Riley de The Last of Us pero no beso gay entre Bill y Frank

En redes sociales, el periodista Mohamed Khairat , fundador del medio egipcio Egyptian Street, ha dado a conocer que el beso lésbico entre Ellie y Riley en The Last of Us, fue censurado en países del Medio Oriente.

Pues subió el video en donde debía pasar el beso en el capítulo 7 de The Last of Us, fue recortado para poder ser transmitido en algunos países.

No obstante, además de la molestia ante la censura de de The Last of Us por el beso de Ellie y Riley en el capítulo 7, ha trascendido que no censuraron el de Bill y Frank del capítulo 3.

Lo cual ha dejado la duda en los usuarios del porqué con una pareja gay sí dejaron el capítulo completo, pero con el beso lésbico del episodio 7 de The Last of Us fue censurado.

Algunos aseguran que la censura del beso lésbico de The Last of Us, fue por la edad de las actrices -quienes más tienen 19 años de edad-; aunque de momento, no se ha aclarado el porqué.