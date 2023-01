A tan solo unas horas del estreno del segundo capítulo de la serie de The Last of Us, te decimos a qué hora y dónde verlo en México y Latinoamérica.

La serie de The Last of Us impactó con el estreno de su primer capítulo, la cual está basada en el viodeojuego homónimo lanzado en 2013.

The Last of Us, la serie, tiene a Pedro Pascal de 47 años de edad y a Bella Ramsey de 19 años como protagonistas.

Esta serie está basada en el videojuego homónimo de Naughty Dogs, y la cual estrena capítulos de manera semanal; es decir, cada domingo.

Por lo que según se ha revelado, The Last of Us tendrá 9 capítulos; por lo que se extenderá hasta el próximo 12 de marzo.

¿Dónde ver The Last of Us?

Cada domingo y hasta el próximo 12 de marzo, la serie de The Last of Us inspirada en el videojuego, irá estrenando un capítulo semanalmente, siendo este 22 de enero el segundo en estrenarse.

Esto será a través de la señal de cable de HBO y a través de su servicio de streaming en línea, HBO Max.

El primer capítulo de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes interpretan a Joel y Ellie respectivamente, ya está disponible en la plataforma de HBO Max.

The last of Us ya tiene calificación en Rotten Tomatoes (HBO Max )

¿A qué hora ver The Last of Us?

Este domingo 22 de enero se estrenará el segundo capítulo de The Last of Us a través de la señal de HBO y HBO Max.

Tal y como revelaron sus redes sociales, el segundo capítulo de The Last of Us se estrenará en los siguientes horarios en Latinoamérica:

México , El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala: 20:00 horas

, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala: Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia y San Pablo): 23:00 horas