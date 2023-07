Sofía Rivera Torres quiere quedar bien y sale en defensa de Galilea Montijo: “Eres un ejemplo”, le dice. Luego de que la conductora fue tachada de aparecer borracha.

Tras la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México del domingo 2 de julio, Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que fue señalada por conducir borracha.

A través de las redes sociales, usuarios compartieron diferentes videos en los que exhibían que Galilea Montijo -de 50 años de edad- había tenido comportamientos extraños.

En medio de todas las especulaciones, Galilea Montijo explicó en Hoy por qué no podía articular bien las palabras en La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, Sofía Rivera Torres -de 30 años de edad- salió en defensa de Galilea Montijo, pero ¿será que quiere quedar bien con la conductora?

Weeeey! La Galilea sí andaba bien borracha o drogada aunque digan que no. #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ptJas0BIyJ

Galilea Montijo se encuentra en medio de la controversia luego de que usuarios señalaron que tuvo un extraño comportamiento durante su conducción en La Casa de los Famosos México.

Tras ser tachada de ir borracha a La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo se defendió en el programa Hoy.

Y aseguró que su extraño comportamiento no fue por el alcohol, sino por un tratamiento dental.

“Acabo de cumplir 50 años y me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca -me están poniendo injerto de hueso- pero a la mitad del programa como que se despegó, tengo que comprarme de esa cosa que la pega más fuerte”

Pese a que Galilea Montijo ya había aclarado la situación, Sofía Rivera Torres no dudó en salir en su defensa.

A través de Twitter, Sofía Rivera Torres destacó que ella es testigo que Galilea Montijo nunca ha llegado tomada a las galas de La Casa de los Famosos México.

Sofía Rivera Torres puntualizó que Galilea Montijo es una de las conductoras más preparadas y guapas con las que le ha tocado trabajar.

Por último, Sofía Rivera Torres señaló que es un placer aprender de Galilea Montijo , pues es todo un referente de la televisión mexicana.

“Yo soy testigo de que no solamente NUNCA ha llegado tomada a las galas, también es de las conductoras más profesionales, cumplidas, preparadas y guapas con las que he tenido el gusto de trabajar. Es un placer aprender de ti Gali, eres un ejemplo!”

La publicación de Sofía Rivera Torres defendiendo a Galilea Montijo llega después de que expresó que estaría dispuesta a regresar a La Casa de los Famosos México.

Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda eliminada luego de que fuera tachada de traicionar a sus compañeros del cuarto infierno.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Sofía Rivera Torres expresó que no tendría problema en regresar a La Casa de los Famosos México.

Incluso, destacó que si regresa a La Casa de los Famosos México, se iría directamente al cuarto Cielo por todo lo que le tocó vivir en el uarto Infierno.

Sofía Rivera Torres además puntualizó que esta vez no se dejaría de nadie .

“Lo que sí no haría es llegar y agachar la cabeza, que me queda claro que de volver entrar eso me puede costar otra vez nominada y eliminada luego, luego”

Sofía Rivera Torres