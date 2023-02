Actrices de The Last of Us responden el hate por personajes LGBT en la serie de HBO sin más les dice: “si no les gusta, no la vean”.

The Last of Us se ha convertido en la serie del momento, sin embargo las críticas en contra de la serie de HBO no se han hecho esperar.

Críticas que para algunos serían infundadas ya que parte del público de The Last of Us se ha mostrado inconforme por los personajes LGBT.

Pues pese a estar en pleno en siglo XXI aún existen muchos tabúes acerca de la inclusión, y por lo que son las actrices de The Last of Us quienes responden al hate por personajes LGBT.

"Si no les gusta, no la vean": Así responden actrices a hate por personajes LGBT en The Last of Us (HBO)

Bella Ramsey y Storm Reid actrices de The Last of Us responden al hate por personajes LGBT

El hate por personajes LGBT en de The Last of Us ha hecho que Bella Ramsey y Storm Reid actrices de la serie de HBO respondan de una manera contundente.

Luego de que Bella Ramsey y Storm Reid -ambas de 19 años de edad- coinciden al expresar que “si no les gusta, no la vean”.

Esto tras las críticas y el odio que ha recibido The Last of Us en su más reciente capítulo, en el cual conocemos un poco más del pasado de Ellie, personaje de Bella Ramsey.

Pasado de Ellie en el cual saldrá a la luz el personaje de Riley Abel y la corta relación entre ellas y sus personajes LGBT.

Motivo que ha puesto nuevamente a The Last of Us en el hate del público y por lo que Storm Reid refrenda el “si no les gusta, no la vean”.

“Creo que Bella lo dijo perfectamente hace un par de semanas: “Si no te gusta, no lo veas”. Hay muchas otras cosas de las que preocuparse en el mundo. Creo que preocuparme por a quién ama la gente es absurdo para mí. Simplemente no lo hago, nunca lo entenderé. No lo entiendo. Creo que a pesar de lo que la gente va a decir, si no les gusta, creo que habrá mucha más gente que lo aprecie. Muchas más personas que se sientan representadas, vistas y escuchadas. Así que eso es lo que importa. Ahí es donde entra en juego el trabajo. Y ahí es cuando se aprecia, y priorizar mirar esos tweets en lugar de los que no son los mejores”. Storm Reid

Referencia que hace Storm Reid de su compañera en The Last of Us Bella Ramsey tras las críticas en el capítulo 3 historia que desarrolló la relación entre Bill y Frank.

E incluso Bella Ramsey se adelanto a decir que no el tema a las crítica que vendrán en la temporada 2 para The Last of Us, pues habrá más desarrollo LGBT.

¿Qué se dijo en el hate por personajes LGBT en The Last of Us?

El hate por personajes LGBT en The Last of Us se hizo presente en la medida en cómo el público calificó el capítulo 7.

A esto en Metacritic usuarios apenas le dieron una calificación de 5.3, una décima por encima del capítulo de Bill y Frank.

Mientras que en el caso de Imdb, el capitulo 7 de The Last of Us se establece con la nota más baja para la serie de HBO con un 7,9 basándose en 21 mil 293 críticas.

El detalle de estos dos episodios de The Last of Us es la historia que se cuenta , pues en ellos se muestran personajes LGBT.

Y a lo que entre el hate por personajes LGBT en The Last of Us se dijo: “Nadie necesitaba este episodio. No aportó nada. Sólo pretendía mostrar la imagen de una niña lesbiana sin darnos nada a cambio. Decepcionante”.