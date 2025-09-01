Elaine Haro sufrió un bochornoso momento en La Casa de los Famosos México 2025 que se ha hecho viral en las redes.

Todo comenzó cuando a Elaine Haro exclamó “¡Mi diente!“, mientras su rostro dibujaba un gesto de preocupación y se cubría la boca.

¿Se quedó chimuela? Al verla tan preocupada, varios de sus compañeros le preguntaron qué sucedía, mientras ella se sacaba algo de la boca.

¿Elaine Haro perdió un diente en La Casa de los Famosos México 2025? (Tomada de video)

¿Elaine Haro perdió un diente en La Casa de los Famosos México 2025?

Mar Contreras, de 44 años, preguntó si el problema era una carilla dental, a lo que Elaine Haro respondió afirmativamente con la cabeza.

Esto significa que Elaine Haro no se quedó chimuela, simplemente perdió una de las láminas que lleva adheridas a los dientes para mejorar su apariencia.

Más tarde, Elaine Haro le contó a sus compañeros que todo comenzó cuando Mariana Botas, de 35 años, le dijo que tenía algo entre los dientes.

Al verificarlo, Elaine Haro sintió que algo se le desprendió de un diente y cuando lo tomó con sus dedos se percató de que era su carilla dental.

Elaine Haro: Su problema dental en La Casa de los Famosos México 2025 provoca bromas y preocupación

Facundo, de 47 años, bromeó sobre el asunto, señalando que lo positivo era que si volvían a cantar la canción de ‘Qué bonita vecindad’, su ex compañera del cuarto Día podría interpretar a ‘La Chimoltrufia’.

En contraste, Dalilah Polanco, de 53 años, le preguntó a la cantante si sentía dolor. Ella le dijo que no, por lo que la comediante dijo que entonces todo estaba bien.

En redes sociales, lo sucedido generó preocupación entre los fans de Elaine Haro, quienes pidieron que la joven fuera atendida de inmediato por un dentista.

Otros mencionaron que ya son varios los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que presentan problemas dentales y que cada uno ha recibido atención oportuna, lo mismo cuando han tenido algún otro problema de salud.

¿Elaine Haro perdió un diente en La Casa de los Famosos México 2025? (Tomada de video)

Este domingo La Casa de los Famosos México celebrará su quinta Gala de Eliminación. ¿Quién dirá adiós al reality show? En peligro están: