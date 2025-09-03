La Granja VIP reveló la identidad de las tres personas que forman el panel de críticas del tan esperado reality show de TV Azteca.

Una vez más, todo queda en familia, las tres críticas de La Granja VIP son populares personalidades de la televisora.

A través de Venga la Alegría se destapó la identidad de las tres famosas que forman el panel de críticas de La Granja VIP, reality show que se estrenará en TV Azteca y Disney + el 12 de octubre.

Ellas son:

Lola Cortés, de 54 años de edad

Linet Puente, de 43 años de edad

Flor Rubio, de 54 años de edad

Anuncio que ha dividido opiniones, ya que algunas personas indican que estas personalidades “están muy vistas”, así como tienen un comportamiento predecible.

Sin embargo, también hay quien aplaude la decisión, puesto que dan por hecho que habrá peleas entre ellas por sus críticas.

“Florecita llorando y Lola enojada, mientras Linet entre ellas sin saber qué hacer”, “El mismo talento de siempre, no innovan nada”, “¿Y Horacio Villalobos?“, expresan en redes sociales.

Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio conforman el panel de críticas de La Granja VIP

Tal y como lo indica su puesto, Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio criticarán el comportamiento de las y los granjeros de La Granja VIP.

De acuerdo con Linet Puente, ella escuchará y criticará todo lo que ocurra dentro de La Granja VIP, mientras que Lola Cortés intentará no juzgar como lo haría con un aspirante de canto.

Por su parte, Flor Rubio indica que su tarea principal será detectar las emociones de los participantes para posteriormente exhibirlas , pero sobre todo analizarlas.

Cabe mencionar que las críticas serán parte de un programa especial de La Granja VIP, el cual se transmitirá de lunes a viernes aún sin horario definido.

Así como de las pregalas y postgalas de la eliminación, mismas que se llevarán a cabo los días domingos bajo la conducción de Adal Ramones, de 63 años de edad, el conductor principal.