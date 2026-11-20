La Agencia de Atención Animal de la CDMX emitió recomendaciones a La Granja VIP por presunto maltrato animal, solicitando además la supervisión de las especies.

El pasado 18 de noviembre, el gobierno de la CDMX envió un oficio a la producción de La Granja VIP para exponer las violaciones a las que han incurrido según la Ley de Protección y Bienestar Animal.

La CDMX emite recomendaciones a La Granja VIP tras presunto maltrato animal

La Agencia de Atención Animal expuso las violaciones a las que ha incurrido La Granja VIP tras no garantizar el bienestar de los animales, quienes son expuestos durante el formato 24/7.

La Granja VIP no cuenta con personal capacitado por dependencias facultadas en materia de derechos de los animales y bienestar animal, por lo que la CDMX emitió recomendaciones:

Eliminar actividades, prácticas o cualquier acción en la que se profiera dolor, sufrimiento, tortura o muerte a los animales

Permitir el acceso a las instalaciones de La Granja VIP a personal de la Agencia de Atención Animal de la CDMX

Brindar capacitación a los participantes que tienen contacto con los animales

Retirar de forma inmediata cualquier contacto con los animales al participante que incurra en actos de maltrato o violencia animal

Mantener contacto con la Agencia de Atención Animal para tener mesas de trabajo junto al IPN para garantizar espacios que permitan el bienestar de los animales

Entregar informes médicos de los animales a la Agencia de Atención Animal durante el tiempo que dure el programa

Agencia de Atención Animal de la CDMX lanza advertencia a La Granja VIP (X/@AgatanCdmx)

¿Por qué La Granja VIP es acusada de maltrato animal?

La Granja VIP inició el pasado 6 de septiembre, reality en el que 20 participantes debían cumplir con trabajos de campo y el cuidado de animales como:

Gallinas

Caballos

Puercos

Vacas

Borregos

Conejos

Durante la segunda temporada se agregó a las actividades el cuidado de un perro llamado “Tlacoyo”.

Tlacoyo, perro de La Granja VIP (Especial )

A lo largo del programa, seguidores del programa han denunciado maltratos a los animales, como la ocasión que señalaron a Julio Camejo de provocar que un caballo se golpeara por no sostenerlo adecuadamente.

Posteriormente, acusaron a Manelyk, Mono Osuna y Azalea de gritarle e incluso provocar que llorara “Tlacoyo”.

Hasta la tarde del jueves 19 de noviembre, La Granja VIP no ha emitido una postura por las recomendaciones de la Agencia de Atención Animal de la CDMX.