Poncho de Nigris otra vez expuso su homofobia en La Casa de los Famosos México y sólo Wendy Guevara reaccionó; no es el único con esta actitud.

La Casa de los Famosos México ha sacado el peor lado de sus participantes y Poncho de Nigris es quien ha dejado salir su verdadera personalidad.

Desde el día 1 del reality, Poncho de Nigris -de 47 años de edad- fue tachado de homofóbico, por negarse a dormir con Wendy Guevara en el primer reto.

Ferka se rompe y le revela a Adela Micha que La Casa de los Famosos México no la define (VIDEO)

Wendy Guevara anda desatada con Nicola Porcella y no limita ni sus caricias más provocativas en La Casa de los Famosos México

Y aunque muchos creen que Poncho de Nigris está cambiando su forma de pensar, por su amistad con Wendy Guevara, un video demostró que no.

Lo que parecía una plática normal, hizo que Poncho de Nigris reluciera sus verdaderas ideas sobre la población LGBT.

Paul Stanley y Wendy Guevara se encontraban hablando, de que algunas mujeres se excitaban viendo a dos hombres tener relaciones sexuales.

Fue ahí que Poncho de Nigris dio su “humilde opinión” sobre el tema: “Eso es enfermedad”.

Para Poncho de Nigris, la diversidad sexual y gustos distintos a los de él, son una “enfermedad”.

Wendy Guevara no tardó corregirlos, pues sus palabras eran incorrectas y homofóbicas.

Por si fuera poco, Poncho de Nigris otra vez sacó su lado machista, al criticar los gustos de algunas mujeres.

Estamos a una semanas de que el team Infierno comiencen a pelear unos contra otros, por ganar La Casa de los Famosos México.

Y Sergio Mayer ya comenzó, pues Raquel Bigorra asegura que el actor le confesó que cree que Paul Stanley y Wendy Guevara no tiene oportunidad de ganar.

“Estábamos hablando de lo padre que Wendy está logrando en la televisión y me dice: ‘Wendy (y señala a Paul) no, porque este programa no lo ganan los hombres”

Sergio Mayer