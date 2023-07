Paul Stanley reveló toda la verdad sobre la visita de su mamá a La Casa de los Famosos México.

Tras la segunda nominación de Paul Stanley, hace una semana, el Team Infierno intentó sacudirse la culpabilidad.

Asegurando que Paul Stanley, de 37 años de edad, no estaba a gusto en La Casa de los Famosos México.

Así, Emilio Osorio contó que Paul Stanley había sufrido un ataque de ansiedad, motivo por el cual “tuvo que venir su mamá”.

Sus declaraciones fueron tomadas en redes sociales como la confirmación de que La Casa de los Famosos México rompió una de sus reglas.

Al permitir el acceso de la mamá de Paul Stanley a La Casa de los Famosos México.

Ante las acusaciones de recibir privilegios en La Casa de los Famosos México, Paul Stanley ha hecho algunas aclaraciones sobre lo dicho por Emilio Osorio.

En entrevista con Edén Dorantes, Paul Stanley afirmó que la supuesta entrada de su mamá Mónica Durruti a La Casa de los Famosos México, “es una mentira totalmente, una mentira”.

Paul Stanley confirmó que tuvo una crisis, argumentando que la detonó el encierro y que en efecto, su mamá se hizo presente, pero no cómo se ha dicho:

“No, mi mamá me fue a gritar, lo que yo les comentaba es que sí, yo sufrí una crisis”, contó el conductor.

“Llega un momento donde nos encierran dos días, entonces la desesperación de no saber qué está pasando afuera (...) me dio mucha ansiedad no saber qué pasaba”.

Paul Stanley reveló que su mamá también padece ese tipo de crisis.

Por eso dijo suponer que al verlo mal en las transmisiones de La Casa de los Famosos México, decidió ir a gritarle:

“Pienso que me vio en Vix y que fue a gritarme, ‘ay, hijo’ y todo eso, y luego yo no había escuchado que Joe también había ido, entonces como que me sacó mucho de onda, pero no, que mi mamá haya entrado, no, están locos”.

Paul Stanley