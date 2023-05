Paul Stanley no está en Hoy y aprovechan para promocionar documental de Paco Stanley, luego de que el conductor había negado conocer cualquier detalle de la producción de Televisa Univisión.

En el marco de 24 aniversario del asesinato de Paco Stanley, se estrenará en Vix el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’.

En el tráiler se puede ver que se entrevistó a diferentes personas que estuvieron involucradas en el asesinato, así como en la vida de Paco Stanley.

En medio de la controversia que se generó, Paul Stanley -de 37 años de edad- dijo desconocer los detalles de este proyecto pese a que era una producción de la televisora en la que trabaja.

Sin embargo parece que en Hoy aprovecharon la ausencia de Paul Stanley para poder promocionar el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’.

El pasado viernes 26 de mayo, Paul Stanley se despidió de sus compañeros de Hoy ya que será uno de los participantes de La casa de los famosos.

Lo que sorprendió es que este en Hoy aprovecharon la ausencia de Paul Stanley para promocionar el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’.

Raúl Araiza y Andrea Escalona se tomaron unos minutos del programa Hoy para invitar a las personas a no perderse el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’.

Será el próximo 7 de junio -justamente el día que asesinaron a Paco Stanley- cuando se estrene en Vix el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’.

A través de varios testimonios se revivirá lo que pasó el 7 de junio de 1999, cuando Paco Stanley fue asesinado cuando salía del restaurante ‘El charco de las ranas’ en la Ciudad de México.

Lo que sorprendió es que justamente cuando Paul Stanley no está se estrena el documental del asesinato de Paco Stanley.

El pasado 18 de mayo, Paul Stanley fue cuestionado sobre el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ y aseguró que no sabía nada de esta situación.

Ante la insistencia de los reporteros Paul Stanley puntualizó que no sabía nada del proyecto pese a que es una de la producción de la misma televisora en la que trabaja.

Los reporteros le señalaron a Paul Stanley que incluso durante los comerciales de Hoy pasaban promocionales del documental, pero el conductor solo señaló que él trabajaba y no había visto los avances.

“No sabía nada de eso. No he visto nada, yo estoy trabajando mientras están los comerciales”

Paul Stanley dejó en claro que no se habían acercado a él ni a sus hermanos para pedir autorización ya que ellos son los que cuentan con los derechos por el uso del nombre de Paco Stanley.

“No tengo conocimiento de ella, hasta ahorita que me están diciendo ustedes. Nadie me había preguntado. Ya que la vea o que hable con mi hermano ya veré que se hace, pero no sabría que contestarles. Los derechos y el nombre de mi papá están a nombre de nosotros”

Paul Stanley