Pati Chapoy ve sospechoso que Anahí hablé de la violencia que vivió luego de que se reveló que sufrió anorexia y bulimia ahora que Manuel Velasco es corcholata de Morena.

En pleno regreso a los escenarios de RBD, Anahí -de 40 años de edad- sorprendió al revelar la violencia que sufrió en televisión luego de que se dio a conocer que tenía bulimia y anorexia.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Anahí confesó que sufrió mucho luego de que no le querían dar papeles protagónicos por no ser suficientemente “flaquita”.

Sus declaraciones causaron gran controversia, sin embargo hubo alguien de Ventaneando que vio algo oculto tras sus entrevista a Joaquín López-Dóriga.

Se trata nada más y nada menos que de Pati Chapoy -de 74 años de edad-, quien insinuó que detrás de las declaraciones de Anahí podría encontrarse su esposo Manuel Velasco.

Tras tener una amplía trayectoria dentro de la industria de la televisión, Anahí abrió su corazón y habló sobre sus inicios en el medio del espectáculo.

Como nunca lo había hecho, Anahí habló sobre la anorexia y bulimia que sufrió y la violencia de la que fue víctima en la televisión al darse a conocer su enfermedad.

En su entrevista Anahí reveló que un productor le hizo varios señalamientos sobre su físico y peso que desencadenaron sus desórdenes alimenticios.

Los nietos de Héctor Lechuga están desaparecidos; no han sido vistos desde hace 40 días

“Me citan en la oficina de quién iba a producir esa telenovela (A mil por hora), que al final no fue el productor de la telenovela, me siento con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú fueras la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas, tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la telenovela’”

Anahí