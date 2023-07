Nicola Porcella, quien se ha ganado el corazón de cientos de mexicanos en La Casa de los Famosos México, sorprendió a sus seguidores y es que no sabe utilizar la lavadora.

Nicola Porcella, de 35 años de edad, no es quien lava su ropa y mucho menos sus sábanas en La Casa de los Famosos México.

Eso quedó claro cuando en La Casa de los Famosos México intentó hacerlo, pero terminó peleando con la lavadora.

Nicola Porcella quiso lavar sus sábanas en la lavadora, pero lo hizo mal ya que el electrodoméstico se tomó mucho tiempo en llevar a cabo la acción y se calentó.

Razón por la que acudió a Wendy Guevara, de 29 años de edad, quien lo reprendió en La Casa de los Famosos México.

Ya que únicamente debía echar la ropa y el jabón, pero él cambió de “modo normal” a “ropa de cama”.

Esto provocó que el ciclo de lavado fuera más lento y que las prendas se lavarán con agua caliente, por lo que no sabía cómo evitar que siguiera lavando y además no se descompusiera la máquina.

Debido a que La Perdida regresó a la cocina, Nicola Porcella, desesperado, acudió a La Barby Juárez; quien tras presionar varios botones, descubrió cómo volver al “ciclo normal”.

Además de estar feliz por haber sido salvado de la eliminación de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella sonríe porque a poco de concluir la prueba del liderato escuchó a su hijo Adriano.

Y es que sus fans se las ingeniaron para, desde el exterior de La Casa de los Famosos México, reproducir un audio donde su hijo le echa porras y le asegura que llegará a la final.

“Hola pa, te he visto, he visto que te has salvado, he visto que es la segunda vez que te salvas, sé que vas a seguir así, eres increíble. Estoy orgulloso de todo lo que estás logrando, se que vas a llegar a la final”

Hijo de Nicola Porcella