Ni los conductores de Hoy quieren a Ferka en La casa de los famosos México y así la destrozaron en pleno programa en vivo.

A casi una semana del estreno de La casa de los famosos México, los televidentes ya han empezado a mostrar sus favoritos y quiénes son los participantes que quieren ver fuera del reality.

Al igual que el público en general, los conductores de Hoy ya han revelado a sus favoritos dentro de La casa de los famosos México.

Sin embargo, los conductores de Hoy sorprendieron al arremeter en contra de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, e incluso confesaron que ya la quieren ver fuera por una importante razón.

¿Galilea Montijo se va de Hoy? Tania Rincón revela si es el remplazo de la conductora (@programahoy / Instagram )

Ferka dice que Paul Stanley es el “favorito” en La casa de los famosos México

Ni una semana ha pasado y los conductores de Hoy ya no quieren a Ferka -de 36 años de edad- en La casa de los famosos México.

Durante la emisión del jueves 8 de junio del programa Hoy, los conductores arremetieron en contra de Ferka por una importante razón.

En la sección ‘¿De qué me hablas?’ los conductores de Hoy hablaron sobre todo lo que está pasando en La casa de los famosos México.

Sin embargo, mostraron su gran molestia con Ferka luego de que confrontó a Paul Stanley por supuestamente ser el favorito de la televisora.

En el video mostrado en el programa Hoy se muestra a Ferka decirle a Paul Stanley que él no puede opinar ya que tenía a toda la empresa apoyándolo.

“Tú te callas porque tienes a toda la empresa apoyándote, o sea calladito te ves más bonito” Ferka

De esta manera, Ferka insinúo que Paul Stanley no tenía que preocuparse ya que probablemente llegué a la final por el apoyo que tiene el apoyo de la televisora.

Ferka (@ferk_q / Instagram)

Así reaccionaron en Hoy, tras comentario de Ferka sobre Paul Stanley en La casa de los famosos México

Este comentario molestó a los conductores de Hoy, quienes de inmediato arremetieron contra Ferka y mostraron su apoyo a Paul Stanley.

“Y sí querida Ferka aquí todos somos team Paul y la queso” mencionaron en la sección ‘¿De qué me hablas?’.

En está sección un polémico reportero insinuó que Ferka era una malagradecida por hablar de esa manera de las personas que le han dado oportunidades.

Incluso vaticinó que Ferka no va a durar mucho en La casa de los famosos México pues esas actitudes no le gustan al público.

“Ferka está en un plan tan de flojera, tan ardida, yo no sé por qué peso se ha pasado despotricando contra la gente que le ha dado oportunidades que le han matado el hambre y yo te digo Ferka ‘eso no se hace’ y por eso presagio que te costará la expulsión pronto porque al público no le gusta esas actitudes”, señaló el conductor.

Otro conductor señaló que Ferka ha pasado desapercibida en La casa de los famosos México: “Un sillón tiene más vida que Ferka”.

Andrea Escalona mostró que siempre apoyarán a Paul Stanley y que están dispuesto a defenderlo contra todos pues quieren que gané La casa de los famosos México.

Además Andrea Escalona le pidió a Ferka tener cuidado con lo que dice pues en La casa de los famosos hay cámaras por todos lados y todo se queda grabado.