¿Isabel Madow está molesta con Agustín Fernández? En plena entrevista le reclama por no haberle informado que abandonaría Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

El pasado viernes 8 de diciembre, Agustín Fernández -de 33 años de edad- sorprendió a sus seguidores al abandonar Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

Esto pese a que el público lo había salvado y lo había convertido en uno de los finalistas de Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

Entre lágrimas, Agustín Fernández le pidió perdón a todas las personas que habían votado por él a lo largo de la competencia de baile del programa Hoy.

Sin embargo, muchos criticaron a Isabel Madow -de 50 años de edad- por no mostrar su apoyo ante la decisión que había tomado su pareja de baile.

Cansada de todas las críticas, Isabel Madow lamentó que Agustín Fernández no la hubiera tomado en cuenta en su decisión de salir de Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

Las Estrellas Bailan en Hoy 2023 está a punto de llegar a su fin; sin embargo, durante su último viernes de eliminación, se vivió gran polémica.

Y es que tras ser el favorito del público, Agustín Fernández decidió abandonar la competencia porque consideró que ya no estaba a la altura de sus compañeros.

¿Cómo se llama el niño de Paw Patrol? Los cachorros no son los únicos protagonistas de la serie animada

Ricardo Salinas Pliego no invitó a Flor Rubio a la cena de TV Azteca y ella exhibe a los otros excluidos

La decisión de Agustín Fernández también afectó a Isabel Madow y es que ambos abandonaron Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

Tras su salida, Agustín Fernández e Isabel Madow concedieron una entrevista para hablar sobre su salida de Las Estrellas Bailan en Hoy 2023.

Después de que ya se habían anunciado como uno de los finalistas.

En entrevista para el programa de Shanik Berman, Isabel Madow lamentó que Agustín Fernández no la hubiera incluido en su decisión.

Isabel Madow se sintió decepcionada por cómo pasaron las cosas, pues aseguró que ya había pensado lo mismo.

“Estoy un poco desilusionada por cómo pasaron las cosas, porque yo iba a hacer lo mismo, yo pensaba en ese momento hacer lo mismo, solo me hubiera gustado que él me lo comunicara, porque me hiciera parte de”

Isabel Madow