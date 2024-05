La actriz de Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh -de 61 años de edad-, será protagonista de la serie Blade Runner 2099.

Y aunque aún no se conocen muchos detalles sobre Blade Runner 2099, Michelle Yeoh ya tiene el nombre de su personaje.

Otros aspectos de Blade Runner 2099 como su trama o fecha de lanzamiento en Amazon Prime Video, aún se desconocen.

La serie Blade Runner 2099 estará protagonizada por Michelle Yeoh

La revista Variety anunció que Michelle Yeoh será la protagonista de la serie Blade Runner 2099.

Y aunque aún se desconocen varios detalles de la miniserie de Amazon Prime Video, se comenzó a rumorar que el personaje de Michelle Yeoh se llamará Olwen.

En la nueva historia de Ridley Scott -de 86 años de edad- este personaje interpretado por Michelle Yeoh será un replicante cerca del final de su vida.

A lo que cabe recordar, los replicantes son seres con aspecto humano creados con ingeniería genética .

En cuanto a trama de la serie, aún hay varios secretos, pero es seguro que dará continuidad o retomará aspectos de película original lanzada en 1982 y de Blader Runner 2049 de 2017.

Hasta el momento, detalló el medio antes mencionado, Amazon se negó a comentar sobre detalles específicos del personaje de Michelle Yeoh y de Blade Runner 2099.

¿Qué sabemos de Blade Runner 2099 protagonizada por Michelle Yeoh?

De acuerdo con algunos medios, la serie de ciencia ficción Blade Runner 2099 fue encargada a Amazon en septiembre del año pasado, 2023.

Esto luego de que Ridley Scott, el creador de la saga, diera a conocer durante algunas entrevistas su intención de llevar el mundo de Blade Runner a la pantalla chica.

Sin embargo, además de la protagonista de esta nueva serie, se desconocen otros detalles sobre la trama, episodios y fechas de estreno.

Aunque se rumora que Blade Runner 2099, protagonizada por Michelle Yeoh, llegará hasta el 2025.