Mauricio Mancera- de 41 años de edad- vivió momentos de tensión cuando casi se quema con un soplete en Sale el Sol.

Todo ocurrió en la sección de cocina cuando Mauricio Mancera y la chef Ingrid Ramos estaban presentando una receta de buñuelos.

Mauricio Mancera casi se quema con un soplete en Sale el Sol al preparar buñuelos

Mauricio Mancera se llevó un gran susto cuando la mañana de este viernes 12 de septiembre casi se quema con un soplete en Sale el Sol.

El reportero Álex Kaffie compartió el video que muestra el preciso momento en que Mauricio Mancera pegó un salto para distanciarse de la flama.

Mauricio Mancera, visiblemente nervioso, incluso bromeó pidiendo que llamaran a protección civil para que controlara la flama del soplete.

“Protección civil ven al foro por favor” se escuchó decir Mauricio Mancera aparentemente nervioso.

Todo comenzó cuando la chef Ingrid Ramos y Mauricio Mancera estaban preparando una receta de buñuelos, en la cual se necesitaba un soplete.

La chef tomó el soplete para encenderlo, pero las llamas se descontrolaron, lo que provocó preocupación en el set.

“Espérenme, lo apagamos con calma, no se preocupen” dijo la chef Ingrid Ramos.

La chef Ingrid Ramos intentó apagar el fuego proveniente del soplete, pero sus esfuerzos fueron en vanos.

La producción de Sale el Sol decidió cortar la transmisión y cambiar de sección para resguardar la seguridad de los presentes en el foro.

El accidente de Mauricio Mancera en Sale el Sol no paso a mayores

Se reporta que el accidente de Mauricio Mancera con un soplete en Sale el Sol no paso a mayores y fue controlado rápidamente.

La producción de Sale el Sol interrumpió la sección de cocina para controlar el fuego y así volver a la transmisión en vivo.

La chef Ingrid Ramos y Mauricio Mancera retomaron la receta de los buñuelos sin el uso del soplete.

En el canal de YouTube de Sale el Sol publicaron la receta sin mostrar el accidente de Mauricio Mancera.