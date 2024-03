Maripily Rivera -de 46 años de edad- se lanzó en contra de La Divaza por que “se la pasa llorando” en La Casa de los Famosos 2024.

Así es, un momento de tensión se vivió al interior del Cuarto Tierra entre dos de sus habitantes, quienes se dijeron algunas verdades de frente.

Sin embargo, La Divaza -de 25 años de edad- no se esperaba que Maripily Rivera le respondiera tan tajantemente, pues le echó en cara el cómo se ha sentido últimamente.

Pues la puertorriqueña consideró que su compañero no solo se la pasa acostado, sino que ya hasta lo absorbió el juego de La Casa de los Famosos 2024.

Era un día normal en el Cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024, cuando de repente Maripily Rivera se lanzó en contra de La Divaza.

Esto porque al parecer le había externado a su compañera algunos comentarios en torno a su conducta dentro de el programa.

A lo que Maripily Rivera le respondió diciendo que era el menos indicado para hablarle de actitudes y sentimientos.

Pues al parecer La Divaza ya la tiene harta de que se la pase llorando en cama todo a lo largo del programa:

“Te voy a tener que cantar tus cosas porque sabes que tú eres el que menos puedes hablar. Te la pasas deprimido en una cama, te la pasas llorando, no sabes convivir, te has dejado ahogar por el juego. Tú no vives, ¿me entiendes? Te la pasas deprimido contándole a todo el mundo lo mismo”.

Maripily Rivera