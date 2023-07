Linet Puente amenaza a conductores de Ventaneando para que le den el lugar que merece y pide a la unidad de género que estén atentos con lo que sucede en la emisión.

Pati Chapoy -de 74 años de edad- se volvió a ausentar del programa Ventaneando, por lo que Linet Puente fue la única mujer en la emisión de este 5 de julio.

Sin embargo, Linet Puente sorprendió a los televidentes de Ventaneando al amenazar a sus compañeros en pleno programa en vivo.

¿Erik Rubín traicionó a Andrea Legarreta? Estuvo en Ventaneando, pero no la pasó muy bien

Daniel Bisogno no tiene cirrosis y revela a Pati Chapoy en Ventaneando qué le pasó

Linet Puente dejo en claro que al ser la única mujer en la emisión de Ventaneando no iba a permitir que no se le diera su lugar.

Para ello pidió a la Unidad de Género de TV Azteca que estuvieran pendientes de lo que pasaba en Ventaneando.

Tras 27 años al aire, el programa Ventaneando se ha enfrentado a diferentes polémicas sin embargo se habría revelado que hay una mala relación entre los conductores.

Pese a que llevan trabajando juntos por un tiempo y que frente pantalla han mostrado que mantienen una buena relación.

La realidad podría ser totalmente diferente y así habría quedado demostrado durante la emisión de este miércoles 5 de julio.

Y es que a Linet Puente no le importó que se encontraban en vivo para amenazar a sus compañeros de Ventaneando.

Todo pasó cuando Daniel Bisogno -de 50 años de edad- quería presentar una nota sobre Anahí.

Pero de inmediato Pedro Sola -de 76 años de edad- lo detuvo y le señaló que esa información era de Linet Puente.

En ese momento Linet Puente agradeció que le dejaran hablar y acusó que como era la única mujer sus compañeros le advirtieron que no la iban a dejar opinar durante todo el programa.

“Como estoy bendita entre los hombres me advirtieron que no me iban a dejar hablar durante todo el programa”

Linet Puente