Andrés García tenía en mente un importante proyecto y tras su muerte, ya están peleando los derechos para hacer su serie.

La carrera y vida de Andrés García está rodeada de mitos y, tras su muerte a los 81 años de edad, se especula que podrían realizar su serie.

Este proyecto ya era planeado por Andrés García, quien determinó las características que tenían que tener los actores que lo interpretarían en las diferentes etapas de su vida.

La productora Yolanda Garza reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, antes de la pandemia, se reunió con Andrés García para hablar de su serie.

Reveló que el actor no quiso que William Levy lo interpretara y mucho menos sus hijos, pues no quería que su familia se involucrara.

La productora Yolanda Garza asegura que tiene los derechos para realizar la serie de Andrés García.

Quien hace algunos años ya había estipulado qué capítulos de su vida sí quería que aparecieran en el proyecto.

Yolanda Garza contó que Andrés García especificó que los actores que lo interpretaran tenían que compartir una característica con él, y era su sonrisa.

En entrevista con Ventaneando, Yolanda Garza se dijo muy conmovida por la muerte de Andrés García, quien también era su amigo.

Se ha dicho que Rodrigo Vidal también estaba trabajando con Andrés García para realizar su serie, pero Yolanda Garza aclara que solamente ella puede realizar este proyecto.

“Ninguna serie que no tenga la firma de Andrés no está autorizada. Yo tengo la firma, tengo el video donde me está cediendo los derechos”

Yolanda Garza