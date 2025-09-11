Ya es jueves en La Casa de los Famosos México 2025 y ahora los habitantes sufren los estragos de la séptima gala de nominación.

Cuarto Día y cuarto Noche tratan de sobrevivir una semana más con la mayoría de ellos en la placa de nominados.

Cuarto Noche se reagrupa y espera la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025

Claramente el cuarto Día no es el único con tensiones en La Casa de los Famosos México 2025.

Por su parte el cuarto Noche en particular se reunió simplemente para liberar la tensión de lo que ocurrió en la cena de nominados.

Esto debido a que todos fueron confrontados por los integrantes de cuarto día.

Al respecto, en cuarto Noche expresaron que no les gustan las confrontaciones que los meten en las dinámicas que implementa La Jefa durante las cenas.

En este sentido estuvieron de acuerdo que no se disfruta de la comida de manera tranquila.

Shiky busca consuelo en Día tras cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025

La noche del miércoles 10 de septiembre los habitantes volvieron al confesionario y salieron en la placa de nominados.

Esto, de nueva cuenta, generó un ambiente de tensión, en especial entre los nominados del cuarto Día.

Sobre todo después de que el mismo día de la gala se llevara a cabo la tradicional cena de nominados.

Espacio en el cual hubo confrontaciones al tener que confesar a quiénes de los presentes no merecían llegar a la final de La Casa de los Famosos México.

Uno de los más afectados tras la cena fue Shiky, quien de inmediato tuvo que externar su sentir con todo su equipo presente.

De acuerdo con el presentador, sigue sin entender muchas de las actitudes provenientes del cuarto Noche, en especial de Aaron Mercury y Alexis Ayala.

Al influencer porque asegura “no sentirlo auténtico” y al actor por los roces que han tenido desde el inicio de la temporada.