Después de que Jorge Losa -32 años- fuera salvado en La Casa de los Famosos México 2023, le hace cariñitos a Wendy Guevara pero ella no cree y sospecha de sus intenciones.

Uno de los salvados de la noche del pasado 11 de junio de La Casa de los Famosos México 2023, fue Jorge Losa y ahora aparentemente ya tiene una estrategia para seguir estando en el reality.

Y es que no cabe duda que una de las personalidades más queridas dentro de La Casa de los Famosos México 2023 por el público es Wendy Guevara -29 años-, la influencer de Las Perdidas.

De hecho, en redes sociales aseguran que Wendy Guevara es la más fuerte dentro de La Casa de los Famosos México 2023 e incluso aseguran que muchos ven el reality show por ella.

La eliminación de Marie Claire Harp -28 años- de La Casa de los Famosos México 2023 salvó a Jorge Losa quien también estaba en peligro de salir del reality.

Sin embargo, aparentemente Jorge Losa ya tiene una estrategia para no salir de La Casa de Los Famosos México 2023: acercarse a Wendy Guevara.

Por lo que ahora, Jorge Losa pretende acercarse a Wendy Guevara tras captarlo haciéndole cariñitos después de que fuera salvado en La Casa de los Famosos México 2023.

Es por eso que ahora los fans de Wendy Guevara ya han acusado a Jorge Losa de querer acercarse a la influencer para mantenerse dentro de La Casa de los Famosos México 2023.

De hecho, esto ya es algo que la propia Wendy Guevara ya sospecha de las intenciones de Jorge Losa.

Pues luego de que Jorge Losa le hiciera cariñitos en la barbilla a Wendy Guevara, ella reveló las intenciones de Losa con Paul Stanley -37 años-, quien también presenció el momento.

“Pinches vatos mañosos, todo sea por quedarse. ¿Si ven como son los hombres, hermanas? Con tal de quedarse aquí; piensan que yo, no sé porque tienen la estúpida idea que yo soy la reina de La Casa. Ellos dos sienten que si me tratan bien, la gente va a quererlos, no entiendo ¿qué les pasa?”

Wendy Guevara