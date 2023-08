La Casa de los Famosos México 2 le apostará todo a Wendy Guevara (30 años de edad), pero ahora como conductora.

Después de ganar La Casa de los Famosos México, ¿qué sigue para Wendy Guevara? Eso es lo que se preguntan insistentemente sus fans.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Televisa planea mantener a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, aunque ahora siendo parte de la producción.

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México (Wendy Guevara Instagram @soywendyguevaraoficial)

Jorge Carbajal: Televisa comenzaría a preparar a Wendy Guevara para conducir La Casa de los Famosos México 2

Para conservar los elevados niveles de rating obtenidos por La Casa de los Famosos México, Televisa comenzará a preparar a Wendy Guevara como conductora.

Así lo afirmó Jorge Carbajal en su canal de YouTube Productora 69, donde destacó que Wendy Guevara tendría que ser una master de la conducción en sólo meses.

Esto, debido a que Wendy Guevara debutaría como conductora en La Casa de los Famosos México 2, programa que Televisa estrenaría tan pronto como sea posible.

“Van a preparar a Wendy como conductora, para que ahora que empiece la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy sea una de las conductoras y de esa manera poder atraer la atención de los televidentes”.

Wendy Guevara y el Team Infierno realizan el último Resulta y Resalta desde La Casa de los Famosos México (Especial / Captura de pantalla Youtube)

Jorge Carbajal: Televisa comenzaría a preparar a Wendy Guevara para conducir La Casa de los Famosos México 2

¿Por qué no darle más tiempo a Wendy Guevara para prepararse e incluso para, tener su propio programa?

Según Jorge Carbajal, Televisa buscaría seguir impulsando a La Casa de los Famosos México, ya que es la única producción que les ha funcionado en los últimos años.

“Lo que ahorita Televisa no quiere es dejar el éxito que tuvo con esta primer temporada, porque no ha tenido otra cosa, ni sus telenovelas, ... nada les funciona entonces esto no lo quieren dejar caer”

De tal forma, según Jorge Carbajal, en Televisa se trabaja a marchas foradas para iniciar cuanto antes La Casa de los Famosos 2:

“Televisa no quiere dejar que el éxito que tuvo con esta primer temporada, porque no ha tenido otra cosa, ni sus telenovelas, ni sus [programas] unitarios, nada les funciona; entonces esto que ahora les funcionó no lo quieren dejar caer”.