La Casa de los Famosos 3 se quedó sin una integrante, quien pidió abandonar la competencia entre lágrimas, afirmando que su salud mental estaba resultando muy afectada por las dinámicas dentro del reality show.

La Casa de los Famosos es uno de los programas de televisión más exitosos de los últimos años, tan es así que medio mundo quería ser uno de los 19 participantes de la temporada 3.

La demanda fue tal que Telemundo permitió que La Casa de los Famosos 3 recibiera no sólo a celebridades, sino a personas del público, lo que ya causó la primera fuerte sacudida en el reality show.

A sólo unos días de haber iniciado La Casa de los Famosos 3, la dinámica entre algunos participantes del programa se ha vuelto tan tensa que una integrante pidió su salida, pese a que semanas atrás era su sueño ser parte del reality show.

La participante que decidió salir de La Casa de los Famosos 3 es Monique Sánchez, una de los dos fans que lograron ingresar tras pasar una semana en el alojamiento, antes de que ingresaran las celebridades.

Luego de que Héctor Sandarti, conductor de La Casa de los Famosos 3 anunciara la salida de Monique Sánchez, ella explicó que su salud mental estaba muy afectada, lo que no le permitía mostrarse tal cual es y por ello prefería renunciar.

Monique Sánchez agregó que le hubiera gustado poder mostrar tanto su lado positivo como el negativo, pero no pudo adaptarse a la dinámica de La Casa de los Famosos 3.

“A mi no me sale reír cuando no me apetece sonreírte. No me gustaría que la gente viera un lado con escudo o capas, un lado feo. La gente no me conoce y me dolería muchísimo que vieran sólo eso. Tengo muchas cosas bonitas que no me están saliendo acá”

Monique Sánchez, primera eliminada de La Casa de los Famosos 3