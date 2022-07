La cantante H.E.R. será la protagonista del nuevo live-action ‘La Bella y la Bestia’ que saldrá por la cadena televisiva ABC.

Según reporta TVLine, Gabriella “Gabi” Wilson, también conocida como H.E.R., fue la elegida para interpretar a Bella en esta producción que mezclará acción real y animación.

La nueva versión de ‘La Bella y la Bestia’, se emitirá el próximo 15 de diciembre por ABC y al día siguiente podrá disfrutarse por la plataforma de streaming Disney+.

Cabe destacar que con la transmisión de ‘La Bella y la Bestia’, se busca conmemorar y honrar el 30 aniversario que cumple el clásico de Disney.

H.E.R. protagonizará el live-action de 'La Bella y la Bestia' (@hermusicofficial / Instagram )

La propia H.E.R. ya mostró su felicidad en un comunicado por ser parte del live-action.

“No puedo creer que llegue a ser parte del legado de La Bella y la Bestia. ¡El mundo verá una bella negra y filipina!”

“Siempre quise ser una princesa de Disney y tengo la oportunidad de trabajar con dos maravillosos directores, Hamish Hamilton, y mi favorito, Jon M. Chu”, expresó la cantante.

De igual manera, el productor de ‘La Bella y la Bestia’, Jon M. Chu, ha dejado ver el entusiasmo que tiene por la interpretación que hará H.E.R. como Bella.

“H.E.R. es la encarnación perfecta de nuestra Bella y estamos encantados de que el público la vea en esta celebración de la creatividad” declaró el ejecutivo de televisión.

¿Quién es H.E.R.? La protagonista del nuevo live-action de ‘La Bella y la Bestia’

H.E.R., además de ser la protagonista del nuevo live-action de ‘La Bella y la Bestia’, es una talentosa cantante y compositora de R&B.

Originaria de Vallejo, California, en Estados Unidos, Gabriella “Gabi” Wilson, como realmente se llama, nació el 27 de junio de 1997 . Actualmente, tiene 25 años de edad.

La carrera de H.E.R. comenzó en 2016 con su álbum ‘H.E.R Volume 1′. De ahí en adelante, no ha dejado de sumar producciones musicales año con año.

En Spotify, Gabriella Wilson tiene más de 12 millones de oyentes mensuales . Sus canciones más famosas son:

Could´ve Been

Closure

Come Trough

Slide

Best Part

Slow Down

Hard Place

El último sencillo de H.E.R. es la canción ‘Dance to the Music’, la cual hizo para el soundtrack de la película ‘Minions: Rise of Gru’.