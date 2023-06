¿Ferka Quiroz se volvió a convertir en la villana de La Casa de los Famosos México? Así lo afirman los internautas.

¿Por qué? Los usuarios de redes sociales acusan a Ferka Quiroz, de 36 años de edad, de haber hecho llorar a Bárbara Torres, con Wendy Guevara de testigo.

Ante ello, los internautas aseguran que los días de Ferka Quiroz en La Casa de los Famosos México están contados.

Ferka habló de la supuesta infidelidad de Kimberly Flores a Edwin Luna y sus compañeros no la soportan (Especial. )

La Casa de los Famosos México: Prueba por el presupuesto hace pelear a los participantes

Todo sucedió el martes 21 de junio, mientras los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparaban para hacer una sesión de fotos.

Esto fue parte de la prueba del presupuesto, en la que los participantes de La Casa de Los Famosos debían crear un Sexi Calendario.

En algún momento, mientras los habitantes están dándole los últimos toques a su maquillaje y peinado, se ve a Bárbara Torres intentando ayudar, primero a Wendy Guevara, luego a Nicola Porcella.

Bárbara Torres (@barbaratorresmx / Instagram)

La Casa de los Famosos México: Bárbara Torres llora de frustración mientras Ferka reparte gritos

Sin embargo, Wendy Guevara la favorita de La Casa de los Famosos México la rechaza, diciéndole que ella prefiere arreglarse sola el cabello.

Luego, cuando Bárbara Torres se acerca a Nicola Porcella para arreglarle el maquillaje, su tocaya ‘La Barby’ Juárez le roba el puesto.

Al ver que Bárbara Torres no encuentra qué hacer, Ferka Quiroz le pide regresar con Wendy Guevara para ayudarle con el cabello.

Ferka (La casa de los famosos México)

Esto hace que Bárbara Torres rompa en llanto y suelte una serie de maldiciones para sacar su frustración.

“No te enojes, Bárbara”, se le escucha decir a Ferka Quiroz. La comediante le responde, “¿No?, sí guey, porque digo algo y siempre está todo mal”.

Al notar la tensión, Wendy Guevara accede a que Bárbara Torres le ayude con su cabello y le pide ir a su cuarto por otra tenaza para el cabello.

La actriz se va corriendo por el aparato, mientras se le escucha decir a Wendy Guevara: “No llores, no llores... ya está llorando Bárbara.

La Casa de los Famosos México: Ante las lágrimas de Bárbara Torres, Ferka pide, “no nos peleemos por p3ndejadas”

En tanto, Ferka Quiroz sigue gritando y dándo instrucciones, para luego pedir a sus compañeros de La Casa de los Famosos México:

“Mejor no nos peleemos por p3ndejadas y todos vamos a estar bien... No pelear, no te enojes Barbie, te quiero bichita”.

Para los internautas, Ferka Quiroz fue la responsable de las lágrimas de Bárbara Torres, por lo que comenzaron a exigir que vuelva a ser nominada, asegurando que esta vez no se salvaría de la expulsión.