Federica Quijano cree que hubo “mano negra” para dejar a Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México, pues todos lo querían fuera.

La séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México estuvo llena de emociones, pues salió el primer miembro del team infierno.

Apio Quijano fue el séptimo en abandonar La Casa de los Famosos México y su hermana ve bastante sospechosa su salida.

Durante todo el fin de semana, el hashtag #FueraSergio se volvió tendencia en redes sociales.

A pesar de esto, Sergio Mayer -de 57 años de edad- fue el primero en regresar con sus compañeros y Apio Quijano fue eliminado.

Esto fue muy sospechoso para los seguidores del programa y para Federica Quijano hermana de Apio Quijano.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Federica Quijano expresó que se le hizo extraño que Sergio Mayer se salvara de la eliminación.

“La verdad me sorprendió muchísimo, porque el trending topic era ‘fuera Sergio’ y yo no tengo nada en contra de nadie, sin embargo sí creo que hubo manita negra”

Federica Quijano cree que la producción de La Casa de los Famosos México, mueve las situaciones y hasta los votos, a su conveniencia.

“La producción mueve las cosas como puede moverla, yo estuve monitoreando los votos y la verdad es que los números no me dan muy bien”

A pesar de que cree que hubo un posible “fraude” en los votos de Apio Quijano y Sergio Mayer, Federica Quijano está feliz que su hermano haya salido de La Casa de los Famosos México.

La integrante de Kabah contó que sentía estrés de que su hermano estuviera en el programa, por lo que se alegra de que ya esté con su familia.

“Ya está afuera el Apio, que a mí me da una paz, ya no podía del estrés. No se me ha quitado la colitis, me rompí un diente del estrés. La verdad me siento muy contenta de que ya esté aquí afuera”

Federica Quijano