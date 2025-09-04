Pese a que La Casa de los Famosos México 2025 es el reality show más visto de la televisión, su contenido no gusta a una ex habitante.

La villana favorita de muchos tras su participación en el reality show versión Colombia, tacha de aburrido el contenido que dan los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

”Es aburrida, no hay nada” opina polémica ex habitante sobre La Casa de los Famosos México 2025

A su paso por el programa Vaya, Vaya TV, Yina Calderón destacó la importancia del contenido ya que es lo que mantendrá entretenido e interesado al público de La Casa de los Famosos México 2025, reality show que concluirá en 4 semanas.

Por lo que tras asegurar que el reality de Colombia tuvo gran éxito porque los habitantes generaron sensaciones y emociones, la ex habitante se lanza contra La Casa de los Famosos México 2025, donde ni los conductores le generan interés.

Aunque la influencer, de 34 años, dijo no ver el reality show, explica estar enterada por los videos que circulan en redes sociales sobre lo que hacen los integrantes de los cuartos.

Información suficiente para concluir que la famosa casa “es aburrida” ya que “no hay nada”.

“¿Dónde esta el conflicto? ¿Dónde está la polémica? ¿Dónde están los amores? ¿Dónde están los noviazgos? ¿Dónde está la traición? ¿Dónde está la amistad? ¡No hay nada!" Yina Calderón

Yina Calderon, ex habitante de La Casa de los Famosos Colombia (Vaya Vaya TV / YouTube)

Producción de La Casa de los Famosos México 2025 eligió mal al casting: Yina Calderón, ex habitante

Yina Calderón da por hecho que producción de La Casa de los Famosos México 2025 eligió mal al casting.

A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, donde cada habitante jugó un papel importante, Yina Calderón, destacó la importancia de que producción los obligue a crear contenido, lo que no ocurre en La Casa de los Famosos México 2025.

La ex habitante recordó que al casting se le obligaba a levantarse a las 6, y en ese momento debía crear contenido, incluso se turnaban para tener toda la atención de las cámaras.

Algo que no ocurre en La Casa de los Famosos México 2025, donde los habitantes se levantan tarde y esperan indicaciones en lugar de tomar la iniciativa.

“No es un jugo de bobazos, haciendo nada, simplemente un canal, pagándoles un sueldo y alimentándolos ¡No! Oblígalos, párense temprano, creen secciones, creen contenido, o sea, toca” Yina Calderón

Lo mejor de La Casa de los Famosos México 2025 es el Abelito: Yina Calderón, ex habitante

Yina Calderón también da por hecho que Abelito, de 25 años, será el ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

Yina Calderón explica que Abelito es “un niño que da risa por sí solo, sin necesidad de hacer nada”, por lo que estar una persona así dentro de La Casa de los Famosos México 2025, es una desventaja para los habitantes.