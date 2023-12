En la familia de Ventaneando optaron por realizar un intercambio navideño de libros, por lo que entre conductores tuvieron que adivinar sus gustos literarios.

En días posteriores ya se había realizado el tradicional sorteo con papelitos, mismo en el cual quedaría pactado el amigo secreto a quien tendrían que regalar un libro este año.

Y fue a pocos días de la Navidad que en Ventaneando dieron pie al tan esperado intercambio, un momento que compartieron con sus seguidores en una transmisión especial en vivo.

Sale el comercial navideño de TV Azteca pero Ventaneando aparece sin Pati Chapoy (Instagram | Captura de pantalla)

Ventaneando lleva a cabo su intercambio navideño de libros

Fue por medio de una transmisión en vivo que Ventaneando llevó a cabo el ya planeado intercambio de libros por la Navidad.

En la dinámica participaron todos y cada uno de los conductores que a lo largo del año informaron al público con lo más relevante del mundo del espectáculo.

Por lo que estuvieron todos reunidos en el set que ya todos conocemos de Ventaneando.

La cadena de intercambio de libros la inició Mónica Castañeda, cuyo amigo secreto fue Ricardo Manjarrez, a quien le regaló The Woman in Me de Britney Spears.

Posteriormente, el intercambio continuó con el siguiente orden:

Ricardo Manjarrez a Rosario Murrieta con el libro la 1001 series que ver antes de morir del autor Paul Condon

del autor Paul Condon Rosario Murrieta a Daniel Bisogno con el libro Trilogía Sucia de la Habana del autor Pedro Juan Gutiérrez

Ventaneando lleva a cabo su intercambio navideño de libros (YouTube | Toma de video)

Por su parte, Daniel Bisogno fue quien más se lució con el intercambio, pues su amiga secreta era la jefa de jefas, Pati Chapoy. Por lo que le regaló un total de tres libros:

200 Recetas Vegetarianas de Louise Pickford

La familia Burrón de Gabriel Vargas

Zonas húmedas de Charlotte Roche

La conductora estrella de Ventaneando Paty Chapoy le dio su regalo a Mónica Castañeda con el libro El poder de tu mente subconsciente de Joseph Murphy.

La cadena de regalos se cerró por lo que Pedro Sola y Linet Puente eran quienes se tenían que regalar entre sí:

Linet a Pero con el libro Diosas de Hollywood de la autora Cristina Morató

Pedro a Linet con el libro Libro de Yuval Noah Harari del autor Yuval Noah Harari

Ventaneando lleva a cabo su intercambio navideño de libros (Twitter | Captura de pantalla)

Intercambio de libros de Ventaneando fue para promover el hábito de la lectura

Después de un intercambio de libros y risas, los conductores de Ventaneando compartieron una última reflexión en torno a la lectura.

Pues Pati Chapoy que no hay un mejor acto que el de regalar un libro, pues en su opinión la lectura es algo que se tiene que fomentar sin importar la edad.