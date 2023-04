Daniel Bisogno se declara la nueva Pati Chapoy aprovechando que Pedro Sola no fue a Ventaneando, ¿será que están peleando a ver quien se queda con la titularidad del programa?

Pati Chapoy -de 73 años de edad- se ha ausentado del programa Ventaneando ya que se encuentra en una misión especial, así lo reveló Rosario Murrieta.

Después de que le “quedó grande” el lugar de Pati Chapoy, Pedro Sola -de 76 años de edad- se ausentó durante la emisión de este jueves 27 de abril del programa Ventaneando.

A provechando que no se encontraban ni Pati Chapoy ni Pedro Sola, Daniel Bisogno -de 49 años de edad- aprovechó para presumir que estaba haciendo su programa.

Daniel Bisogno se auto programo como la nueva Pati Chapoy en pleno programa en vivo, ¿será que busca quedarse como titular de Ventaneando?

Pati Chapoy se ha ausentado del programa Ventaneando por dos días, para evitar especulaciones Rosario Murrieta señalo que la conductora se encuentra en una misión especial.

Es por ello por lo que los otros conductores se han tenido que hacer cargo de la emisión de Ventaneando como ha ocurrido en otras ocasiones que Pati Chapy ha faltado.

Sin embargo lo que llamó la atención es que el miércoles 26 no se presentó Daniel Bisogno, por lo que Pedro Sola quedó al frente de la emisión.

Tras no haber convencido con su conducción, Pedro Sola se ausentó de Ventaneando, por lo que le tocó el turno a Daniel Bisogno de llevar la emisión.

Aprovechando que no se encontraban presentes ni Pati Chapoy ni Pedro Sola, Daniel Bisogno se aprovechó para declarar que ahora Ventaneando era su programa.

Ahora que no había quien lo controlará, Daniel Bisogno se pasó molestando a Linet Puente con su soltería, en ese momento la producción le pidió que siguiera con el programa.

Daniel Bisogno señaló: “Hay Alma te puedes callar un segundo, estoy haciendo mi programa, soy Pati Chapoy”. Sus compañeros solo se burlaron del comentario y siguieron con el programa.

A lo largo de su trayectoria, Pati Chapoy ha enfrentado varios rumores que señalan que pronto podría dejar el programa Ventaneando.

Es por ello por lo que muchas personas se han cuestionado sobre quién podría tomar su lugar cuando ella decida dejar Ventaneando.

En entrevista con el Escorpión Dorado, Pati Chapoy señaló que si algún día se aleja de Ventaneando, no se retirará del trabajo pues ella quiere seguir haciendo muchas cosas.

“Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias, no quiere decir que vaya a quedarme yo con manos cruzadas y me voy a poner a tejer y a pintar en mi casa. Yo quiero seguir haciendo cosas”

Pati Chapoy