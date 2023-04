Daniel Bisogno llegó en fachas y con chanclas a pedir trabajo a Ventaneando, reveló Pati Chapoy, quien lo tiene convertido en una de sus personas de confianza.

Durante su visita al programa Pinky Promise, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Pati Chapoy recordaron cómo ‘El Muñe’ llegó a TV Azteca, para luego convertirse en un pilar de Ventaneando.

Durante el relato, Pati Chapoy reveló quién fue la principal promotora de Daniel Bisogno y también por qué rechazó integrarlo a ‘Ventaneando’ en su primer acercamiento.

Cuando las personas buscan trabajo, suelen visitar a sus posibles empleadores con el mejor atuendo que tienen, sin embargo, eso no aplica para Daniel Bisogno.

Así lo reveló Pati Chapoy, quien junto con Pedro Sola contaron cómo fue el primer encuentro que tuvieron con Daniel Bisogno.

El primero en abordar la historia fue Pedro Sola, quien dijo haber conocido a Daniel Bisogno cuando acudió como invitado a un programa en el que el también actor era colaborador.

Al finalizar la emisión, dijo Pedro Sola, Daniel Bisogno se le acercó, pidiéndole ayuda para conocer a Pati Chapoy.

Pedro Sola reveló que no sólo lo ayudó a encontrarse con su jefa, también lo llevó a las instalaciones de TV Azteca y recomendó a Daniel Bisogno con Pati Chapoy.

Subrayándole que ‘El Muñe’ era familiar de Angélica María .

"Cuando salimos del programa me dijo, fíjate, me hablaba de ‘usted’ este pelafustán… entonces me dice, ‘oiga, me gustaría conocer a la señora Chapoy. Le dije, ‘súbete al coche y ahorita nos vamos a Azteca...”

Pedro Sola