Coyote vs. Acme finalmente llegó al streaming en México, esto después de superar los 18 millones de dólares (338 millones 416 mil 920 pesos) en taquilla nacional, la película dirigida por Dave Green está disponible desde el jueves 29 de octubre de 2026 en distintas plataformas digitales.

Los espectadores podrán disfrutar de las aventuras de Wile E. Coyote en Coyote vs. ACME desde casa a través plataformas de streaming.

Coyote vs. Acme llega a plataformas de streaming en México (Zima Entertainment )

¿Dónde ver la película de Coyote vs. Acme en streaming en México?

Dirigida por Dave Green y producida por James Gunn y Chris DeFaria, Coyote vs. Acme combina comedia física (slapstick) con una historia contemporánea.

Y a partir del pasado 29 de octubre, Coyote vs. Acme llegó a las plataformas de streaming, y en México podrás verla desde las siguientes plataformas digitales:

Amazon Prime Video

iTunes

Google Play

YouTube

Izzi,

Totalplay

Claro TV+

Coyote vs. Acme llega a plataformas de streaming en México (Zima Entertainment )

La película del Coyote vs. Acme combina acción real y animación para presentar una batalla legal entre Wile E. Coyote y la poderosa Corporación ACME, responsable de los productos defectuosos que han convertido sus intentos por atrapar al Correcaminos en una interminable sucesión de accidentes.

Con una historia cargada de humor, nostalgia y situaciones absurdas, la producción de Coyote vs. Acme recupera la esencia de los clásicos personajes de Looney Tunes, pero con una narrativa pensada para conectar tanto con nuevas generaciones como con sus seguidores de toda la vida.

Además, se reveló que Coyote vs. Acme, película recién estrenada en plataformas de streaming en México, mantiene un destacado 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, consolidándose como una de las propuestas animadas más llamativas de su estreno.

Distribuida en México por Zima Entertainment, Coyote vs. Acme continúa su recorrido y ahora lleva sus explosiones, yunques y planes fallidos directamente a las pantallas de los hogares mexicanos gracias a Amazon, iTunes, Google Play, YouTube, Izzi, Totalplay y Claro TV+.